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J.K.羅琳性別偏見林郁婷 許宇甄轟：現實世界的佛地魔

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中華拳擊選手林郁婷。記者季相儒／攝影
中華拳擊選手林郁婷。記者季相儒／攝影

《哈利波特》作者J.K.羅琳對我國拳擊女國手林郁婷屢有性別偏見言論，國民黨立委許宇甄表示，J.K.羅琳對於跨性別者不僅歧視，甚至有仇視的心態，林郁婷是道道地地的女孩子，拿的是中華民國2開頭的身分證，J.K.羅琳享有國際知名度，在奇幻小說界有著非凡成就，但在性別議題上，卻是個道道地地的麻瓜，最危險的歧視者。

許宇甄認為，J.K.羅琳比起一般人更有能力查證事件真相，但她在寫文質疑其他國家女性運動員時，彷彿害怕真相，也不願謹慎查證，這與《哈利波特》所要傳達的精神背道而馳，J.K.羅琳成了真實世界的佛地魔，只相信自己，忽略愛與真相。人都會變老，但不一定會長大，J.K.羅琳還活在自己的魔幻世界中，不願面對現實世界的轉變，全世界都在設法消除性別歧視，但J.K.羅琳卻反其道而行。

許宇甄指出，J.K.羅琳應該看看國際奧委會的網站及精神，「奧運精神的使命是建立一個和平且更美好的世界，這需要以友誼、團結和公平競爭的精神為基礎，每個人都必須有可能不受歧視地參與運動。」當全世界的運動員在巴黎的奧運舞台上奮鬥時，都應該有不受到歧視的權利，J.K.羅琳不該以自己的偏見歧視其他國家的運動員，也不該以自己的無知抹黑運動員的努力。

許宇甄提到，英國有一句諺語：「真相是時間的女兒（Truth is the daughter of time.）。」意思是說，時間終究會把真相給生出來，真的假不了。

許宇甄說，霍格華茲校長鄧不利多曾說：「真相是一種美麗而可怕的東西，需要格外謹慎地對待。」J.K.羅琳不應在未做積極查證前就貿然發言，此舉已傷害奧運所倡導的「促進人權、尊嚴與和平的核心價值，拒絕一切形式的差異或歧見。」她呼籲J.K.羅琳，請重新審視自己的發言，並對自己的不當言論道歉。「林郁婷面對無端風波臨危不亂，順利挺進八強賽，是我們的表率，預祝她能過關斬將，為我國奪得金牌，林郁婷加油！」

2024巴黎奧運 林郁婷 許宇甄 跨性別 運動

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