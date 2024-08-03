內政部推綠建築標章 逾1.3萬公私有建物取得認證
內政部推動降低建物能耗及碳排，規劃由公有新建建築物帶頭做起。根據統計，截至113年6月底，已有1萬3060件公私有建築物取得標章或候選證書，估計可減少CO2排放量約159.22萬噸。
內政部發布新聞稿表示，為達成2050年淨零排放目標，積極推動降低建物能耗及碳排，規劃由公有新建建築物帶頭做起引領民間跟進。建築研究所也於年6月7日 、11日及14日，分別於台北、台中、高雄舉辦3場「低碳建築政策交流座談會」與相關公協會團體進行對話，加強產業溝通交流並蒐集產業建言，透過公民參與及社會對話，加速推動建築淨零轉型。
長期以來，內政部積極推廣綠建築標章制度，截至113年6月底止，已有1萬3060件公私有建築物取得標章或候選證書，估計每年可節省用電約28.58億度，節省用水約1億4185萬噸，減少CO2排放量約159.22萬噸，節省水電費約達114.23億元。
內政部指出，建築淨零轉型仍有許多挑戰，需要藉由公私部門協力共同攜手合作方能達成，由公有新建建築物帶頭做起引領民間跟進之目標，並在推動過程中，加強與各界溝通，共同為降低建物能耗及碳排努力，以加速推動建築淨零轉型。
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