女空服員將穿「褲裝」？人權會：只能穿裙子是歧視

女性空服員制服是否增加褲裝選項，勞動部今天表示，國家人權委員會針對消弭性別歧視所提各項建議，將依相關意見審慎研議；華航與長榮說，將列入評估考量。

國家人權委員會發布調查報告，指國籍航空公司空服員服儀規範構成「消除對婦女一切形式歧視公約」禁止的性別歧視，建議政府積極履行人權公約義務，督促國籍航空公司盡速增加女性空服員褲裝制服選項。

中華航空股份有限公司表示，重視性別平等，致力員工均衡發展，服裝將參考員工意見評估。

長榮航空股份有限公司說，制服設計除考量公司整體形象及企業識別，也參考客艙組員工作環境及需求，設計符合國際禮儀且具上機服勤便利性，無涉性別歧視；未來制服改版會參酌相關意見將褲裝需求列入考量。