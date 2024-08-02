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女空服員將穿「褲裝」？人權會：只能穿裙子是歧視

中央社／ 台北2日電
國家人權委員會今天（2日）發布調查報告，指出國籍航空公司空服員服儀規範構成性別歧視，正研擬。圖／Ingimage
國家人權委員會今天（2日）發布調查報告，指出國籍航空公司空服員服儀規範構成性別歧視，正研擬。圖／Ingimage

女性空服員制服是否增加褲裝選項，勞動部今天表示，國家人權委員會針對消弭性別歧視所提各項建議，將依相關意見審慎研議；華航與長榮說，將列入評估考量。

國家人權委員會發布調查報告，指國籍航空公司空服員服儀規範構成「消除對婦女一切形式歧視公約」禁止的性別歧視，建議政府積極履行人權公約義務，督促國籍航空公司盡速增加女性空服員褲裝制服選項。

中華航空股份有限公司表示，重視性別平等，致力員工均衡發展，服裝將參考員工意見評估。

長榮航空股份有限公司說，制服設計除考量公司整體形象及企業識別，也參考客艙組員工作環境及需求，設計符合國際禮儀且具上機服勤便利性，無涉性別歧視；未來制服改版會參酌相關意見將褲裝需求列入考量。

制服 國籍航空 性別歧視

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空服員裙裝規定涉性別歧視 人權會促訂服儀指引 勞動部：研議

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