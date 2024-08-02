女空服員將穿「褲裝」？人權會：只能穿裙子是歧視
女性空服員制服是否增加褲裝選項，勞動部今天表示，國家人權委員會針對消弭性別歧視所提各項建議，將依相關意見審慎研議；華航與長榮說，將列入評估考量。
國家人權委員會發布調查報告，指國籍航空公司空服員服儀規範構成「消除對婦女一切形式歧視公約」禁止的性別歧視，建議政府積極履行人權公約義務，督促國籍航空公司盡速增加女性空服員褲裝制服選項。
中華航空股份有限公司表示，重視性別平等，致力員工均衡發展，服裝將參考員工意見評估。
長榮航空股份有限公司說，制服設計除考量公司整體形象及企業識別，也參考客艙組員工作環境及需求，設計符合國際禮儀且具上機服勤便利性，無涉性別歧視；未來制服改版會參酌相關意見將褲裝需求列入考量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言