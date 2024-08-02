颱風過後…屋頂石綿廢棄物怎處理？環境部這支電話能幫大忙

颱風凱米造成多地房屋及太陽光電模組受損，環境部今天表示，民眾若有石綿建築廢棄物清除、處理的需求，可向地方環保局申請，更換排出太陽光電模組也應由清除業者收運處理。

環境部發布新聞稿指出，颱風凱米襲台過後，造成台灣多地房屋及其架設太陽光電模組受損，而石綿瓦廢棄物及廢太陽光電模組應妥善清理。

環境部表示，如果發現家中或社區有石綿瓦破損，千萬不要任意棄置，應將破損的石綿瓦於拆除後，加以濕潤，並盛裝於雙層塑膠袋，再置於堅固的容器內，以避免石綿纖維逸散，並聯繫所在地方環保局通知相關廠商協助清除、處理等作業。

另外，環境部提醒，廢太陽光電模組排出時，應將面板光源接收面向下覆蓋堆疊，並以繩子固定及使用不透光帆布包覆，以防太陽光照射後發生感電可能性。

環境部說，民眾如果需要洽詢石綿建材廢棄物清除處理相關資訊，可撥打專線電話02-8771-0152，或上環境部網站石綿資訊專區查詢；有關廢太陽光電模組清除處理資訊，可至「太陽光電板回收服務管理資訊系統」查詢或撥打諮詢專線電話03-852-0009。