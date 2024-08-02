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聽過「硼中子捕獲治療」嗎？清大神器 救了女大生腦幹腫瘤

中央社／ 新竹市2日電
清大硼中子捕獲治療技術成功救治清大女學生。圖／翻攝自清大照片
清大硼中子捕獲治療技術成功救治清大女學生。圖／翻攝自清大照片

清大今天指出，清華一名女學生罹患腦幹腫瘤，治療日卻遇颱風「凱米」襲台停班課，為避免延誤治療黃金期，榮總醫療團隊與校方冒風雨助她至清大接受硼中子捕獲治療成功救命。

清華大學今天在臉書（Facebook）專頁發文指出，這名女學生在今年1月間期末考試時突然嚴重頭痛，經檢查是瀰漫性腦瘤，且長在腦幹處，但經光子放射治療，成效卻不好，清華研究硼中子捕獲治療技術成為學生與家屬的最後希望。

清大表示，這名女學生在台北榮總團隊安排下，原訂於7月24日至清大原子爐廠接受硼中子捕獲治療，但遇上颱風「凱米」襲台而停班停課，為避免延誤治療黃金期，醫師團隊與校方決定無畏風雨也要進行治療。

清大指出，治療日當天救護車上午7時從北榮駛出進入清華大學，進行硼中子捕獲治療，當天還有另1名10歲罹患腦幹腫瘤女孩也接受治療，皆成功救治。

硼中子捕獲治療技術，清大表示，是先注射含硼藥物作為標靶，等待藥物累積在腫瘤部位後，再以中子束照射，硼的原子核即被誘發分裂，產生具高殺傷力的α粒子跟鋰核，自爆並消滅癌細胞，正常細胞則不會受損。

清大指出，現在已有不少病患跨海到清大接受治療，也盼此項技術能造福更多有需要的病患。

清大 腫瘤

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