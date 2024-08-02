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文化部修訂新法 公共藝術設置必須利益迴避

中央社／ 台北2日電
文化部今天（2日）修訂新法，明訂審議會委員不得再參與審議的公共藝術計畫。圖為台中市中央公園公共藝術綠野遊蹤。圖／台中市政府提供
文化部今天（2日）修訂新法，明訂審議會委員不得再參與審議的公共藝術計畫。圖為台中市中央公園公共藝術綠野遊蹤。圖／台中市政府提供

文化部今天正式發布修訂全新版「公共藝術設置辦法」，特別增訂利益迴避條款專章，包括明訂審議會委員不得再參與審議的公共藝術計畫，以及相關違規處置辦法。

根據文化部發布新聞稿，文化部自去年9月開始，透過14場諮詢會及公開交流會，廣泛徵詢近200名專家學者、藝術家及業者意見，於今年3月14日至5月14日期間完成「公共藝術設置辦法」修正草案預告程序，歷經與全國25個審議機關討論，以及3次法規委員會逐字逐條審慎斟酌後，終於拍板定案。

新聞稿指出，本次修訂重點包括利益迴避條款專章，明訂相關人員不得假借職務上的權力、機會或方法，圖其本人或關係人的利益，違反規定者除將予以解任，並自文化部公共藝術專家資料庫除名。

針對專案管理廠商工作規範釐清部分，則要求專案管理廠商不得主導公共藝術設置計畫內容、推薦藝術創作者、代理興辦機關（構）出席外，亦要求興辦機關應先成立執行小組，透明化公共藝術設置程序，專案廠商如違反規定經查證屬實，應被撤銷決標、終止或解除契約。

為避免公共藝術資源浪費，本次修法新增基地具封閉未開放性質、具安全疑慮或國防機敏相關工程等免辦規定；加強基金專戶的整合與實際運用效益，並提供管理維護經費來源，強調管理及維護責任。

修法同時包括鼓勵各縣市設立公共藝術輔導團，提供公共藝術設置、教育推廣及管理維護諮詢輔導或示範，以精進公共藝術計畫的辦理；增列鑑價會議決議做為後續契約規範及契約變更相關規定；以及增列獎勵辦理公共藝術成效卓著人員規定等。

此外，為促進公共藝術辦理型態多元發展，鼓勵興辦機關自辦，新修正辦法分「新台幣50萬元以下」、「逾新台幣50萬元至新台幣200萬元以下」、「逾新台幣200萬元」等級距，為簡化公共藝術設置的行政程序，刪除徵選結果報告書，並合併執行小組與徵選小組，以達事權統一。

《公共藝術設置辦法》修正條文：https://gazette.nat.gov.tw/egFront/detail.do?metaid=151124&log=detailLog

公共藝術 台幣 文化部

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