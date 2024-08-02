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30家好食齊聚「臺灣好食館」8/2~8/5台灣美食展精彩登場！

文／ 經濟部商業發展署、全球華人

由經濟部商業發展署主辦的「臺灣好食館」，今（2）日在台北世貿一館盛大登場，為期四天的展售分為「經典美饌」、「好食臺菜」、「沁心飲品」、「好食伴手禮」四大主題，包括米其林必比登、入選餐廳及特色人氣排隊名店，都在臺灣好食館展出，吸引國內外觀光旅客到場體驗。

經濟部商業發展署辦理臺灣美食主題活動，嚴選30家特色餐飲品牌參與展出。 圖／經濟部商業發展署提供
經濟部商業發展署辦理臺灣美食主題活動，嚴選30家特色餐飲品牌參與展出。 圖／經濟部商業發展署提供

為提升餐飲業整體品牌知名度，經濟部商業發展署透過辦理臺灣美食主題活動，遴選臺灣優質餐飲美食展出，塑造臺灣美食國際形象並帶動餐飲商機。本次「臺灣好食館」網羅臺灣各地美食，嚴選30家特色餐飲品牌參與，邀請臺北獲獎五屆冠軍牛肉麵「洪師父牛肉麵」，以及來自臺中、臺南米其林必比登推介的「滬舍餘味」、「羅家古早味」和「鮮蒸蝦仁肉圓」。此外，更邀請連續獲選本署優質臺菜甄選的「儂來餐廳」及「膳馨民間創作料理」，全館料理展現了紮實的口感和鮮美飽滿的用料，不僅滿足食客的味蕾，更可深刻體驗臺灣的熱情。

夏季熱浪襲來，正需要冰涼飲品解放暑氣！來一杯臺灣COE指定「達文西咖啡」、嚐一口「山海豆花」的花生酥絹豆花，保證讓您清涼一夏！此外，0403地震影響花蓮觀光及店家生意，本次特別設立花蓮專區以協助提振花蓮店家買氣，由花蓮縣政府推薦「曾記手工麻糬」、「豐興餅鋪」等特色伴手禮，帶您一同體驗花蓮獨特風味。

經濟部商業發展署「臺灣好食館」邀請米其林必比登、入選餐廳及特色人氣排隊名店現場展售，吸引國內外觀光旅客到場體驗。 圖／經濟部商業發展署提供
經濟部商業發展署「臺灣好食館」邀請米其林必比登、入選餐廳及特色人氣排隊名店現場展售，吸引國內外觀光旅客到場體驗。 圖／經濟部商業發展署提供

為讓世界走進臺灣，促進國際人士來臺觀光及消費，並帶動周邊產業營收成長，落實「境內關外」政策，商業署持續協助臺灣餐飲服務品質精緻化，藉由米其林獲選餐廳行銷推廣，帶動餐飲店家高質化成長。本次展館也邀請米其林業者共襄盛舉，提高展館整體銷售成績。

本次臺灣好食館推出許多優惠，現場餐飲消費滿1,000元、2,000元、3,000元以上，即可參加抽獎兌換滿額禮。現場除了有各種限時抽獎、滿額贈禮等活動、還有有獎徵答等精彩節目，快來臺灣好食館吃美食，品好飲，享優惠！(經濟部商業發展署廣告)

活動詳見FB臺灣美食：https://www.facebook.com/GourmetTaiwan

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