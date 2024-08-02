性侵通緝犯竟能雇移工！立委爆勞動部大漏洞 看護被打被性侵…

民進黨立委林淑芬、洪申翰今天與桃園群眾服務協會移工庇護中心舉行記者會，抨擊勞動系統與警政系統沒有連線，讓性侵通緝犯竟能合法雇用外籍看護，而基隆市政府未依規定訪視，導致移工遭雇主長達9個月限制行動、施暴、性侵，要求政府追究基市府失職人員。

與會的勞動部勞發署組長蘇裕國表示，雇主如果只是通緝而未到起訴階段，依現行就業服務法的確是無法管制處理。勞動部已發現有這樣的侷限，未來將配合立法院推動修法改正，同時向移工宣導1955求助專線，並要求地方政府落實實地訪視。

林淑芬、洪申翰與桃園群眾服務協會移工庇護中心主任蕭以采今天在立法院舉行「性侵通緝犯竟可合法請外籍看護，人身安全誰保護？」記者會。

蕭以采表示，基隆市政府昨天在得知這場記者會後，未事先通知下衝到庇護中心辦公室，要求見到這名移工，協會以移工身心狀況不佳，希望改約其他時間，竟遭基隆市府拿手機錄影，更宣稱妨礙公務，令人感到氣憤。

記者會上，受害的印尼籍看護透過翻譯表示，「被打、被性侵、不准外出，在那工作整整9個月沒有薪水，我不希望有下一個像我一樣的被害者」。這位移工在講述時，一再啜泣，現場也出示多張遭雇主施暴凌虐的照片，移工說，雇主將她打傷後，還用不知來源的藥水噴灑，造成傷口腐爛留疤。

被害移工的雇主自2011年起因性侵案遭通緝，為避免遭警方查緝，長期在家，得以監視控制移工，即使移工有手機，也會用翻譯軟體了解移工在通訊軟體的發言，外出則會帶移工出門。直到後來這位移工利用雇主獨自外出的機會，透過通訊軟體向外求救，才得以掙脫這一段如煉獄般的囚禁日子。

蕭以采說，會發生性侵通緝犯可以雇用外籍看護的漏洞，主要在於勞動部系統跟警政系統沒有連線，讓雇主可以本人資料申請外勞看護，因為目前勞動部系統只審查雇主是否違反就業服務法，犯下重大刑事案件或性侵案還在通緝，沒有法源限制可以聘僱外傭，這非常荒謬的。

蕭以采表示，最離譜的是基隆市政府社會處，因為看護跟雇主住在基隆，基隆市政府做為直接管轄單位，沒有依照規定在新雇主聘僱外勞時進行訪視，如果有訪視，就會發現雇主家根本沒有被看護對象，該名移工不應該在現場。移工受虐期間，唯一有權力去雇主家查看就是基隆市政府，卻毫無作為，導致移工遭長期受虐。

林淑芬說，本案非常離譜，基隆市政府最需要負責。根據相關法規，移工入國3天內雇主要檢附資料，通知地方政府派員到工作地點檢查，且訪查時，3次沒人在家，或是只要有1次被看護者沒有在該處、外籍移工不在場，就要發函給雇主到地方政府說明。

林淑芬表示，基隆市府沒有訪視只以電話查訪帶過，「案發前沒有查訪，案發後還強力壓案」，等到要開記者會，基隆市政府就抓到通緝犯，基隆市府不是螺絲壞掉，是行政辦公的人態度有問題。

洪申翰說，這起悲劇傷害台灣國際形象，他也要提醒基隆市長謝國樑，與其在基隆火車站鞠躬，該做的事是善盡督導、管理之責，好好當一位市長，而不是包庇性侵犯，放任市府整個癱瘓。

洪申翰表示，這起案件顯示法規有缺口，進而移工聘僱沒有訪視、稽查，造成這起悲劇，勞發署及警政署、移民署應該在最短時間內將相關機制勾稽、法規的缺漏補起來。