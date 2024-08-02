AI醫療新戰場！中山醫大攜手工研院 踏足基因檢測深水區

中山醫學大學今天與工業技術研究院生醫與醫材研究所簽約，將共同推動智慧醫療研發服務的落地應用及人才培育計畫，規劃專業課程培育具醫材研發實戰能力的醫療人才。

代表簽約的中山醫學大學校長黃建寧表示，工研院在這次合作中將充分發揮其在智慧醫療領域的專業技術與資源，為學校在智慧醫療研發和醫療服務方面提供全方位支持。

其中人才培育，黃建寧說，將邀請工研院、醫界及業界專業講師授課，內容涵蓋AI智慧醫療、醫學影像及生醫檢測等主題，能系統性的提升中山醫學大學暨附設醫院研發人員的專業能力。

黃建寧指出，還將藉由雙方人才交流及場域實際操作，進一步提升專業技能和職場競爭力，也能將所學習到的知識應用於實際工作中，是實現醫療技術與服務的雙重提升。

工研院副總暨生醫所所長莊曜宇表示，透過這次合作，工研院生醫所也將運用深耕多年的的醫材商品化系統，協助中山醫大暨附設醫院的醫療技術快速商品化，包括商品化流程規劃、技術研發加值、法規認證、市場評估等，有助於推動臨床研究產業化，同時提升台灣醫療技術的全球競爭力。

中山醫大說明，未來雙方除了共同推動智慧醫療的創新發展，落實學用合一與提升醫療技術與服務的品質，也將積極探索更多合作領域，包括基因檢測、精準醫療等領先技術。