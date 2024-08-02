蔡英文：場外紛擾對手挑戰 林郁婷也是沒在怕

巴黎奧運各項賽事進行中，卻發生台灣拳擊女將林郁婷遭「哈利波特」作家JK羅琳（J.K. Rowling）質疑性別問題。前總統蔡英文今天PO出與林郁婷在總統府的合照並喊話，「一起為林郁婷加油，我相信，面對場外的紛擾、對手的挑戰，林郁婷也是沒在怕」。

蔡英文今天在臉書發文表示，「可以跟你自拍嗎？」活潑、有自信的林郁婷，即使面對總統也是沒在怕，一點都不害羞。

蔡英文表示，今晚林郁婷即將上場比賽，尋求晉級，為自己爭取勝利，也為台灣爭取榮譽。「我們一起為林郁婷加油，我相信，面對場外的紛擾、對手的挑戰，林郁婷也是沒在怕」。

蔡英文也祝福今天所有出賽的台灣選手，都能保持最佳狀態，順利晉級，台灣加油。