外籍漁工海上重病死亡 監委申請調查醫療權責
監委紀惠容指出，據訴有南方澳籍遠洋漁船有1名印尼漁工於出海時身體不適，經線上醫生評估認為需送醫，但船長不同意，最終不幸死亡，過程中權責機關是否積極協調送醫救治，她深感關切已申請調查。
紀惠容1日透過新聞稿指出，據訴，南方澳籍遠洋漁船1名印尼漁工於今年5月15日出現身體不適情形，經線上醫生評估認為需後送就醫，惟船長不同意，致該名漁工隔日出現精神狀況萎靡，最終不幸身亡。
紀惠容指出，本次發生印尼漁工於海上重病死亡，究竟相關權責機關於獲悉後處理情形為何，對於生病漁工病情判斷標準與是否應立即回港送醫等，有無訂定標準作業程序，以及該名漁工權益是否依法獲得保障、保險是否給付、主管機關如何監管，都有必要深入調查了解。
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