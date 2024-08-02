民調：台韓多數人認為 美總統不論誰當都會協防

一份新民調顯示，超過半數台灣民眾認為，萬一台海衝突，不論誰當選美國總統，美國都會協助台灣；在此同時，逾7成南韓民眾說，無論誰贏，萬一南北韓衝突，美國都會保衛南韓。這份民調在美國總統拜登退選前進行。

拜登（Joe Biden）7月21日退選，民主黨可望由副總統賀錦麗（Kamala Harris）出馬，對決共和黨的川普（Donald Trump）。這份民調在拜登退選前一週進行，研究台灣、南韓民眾對美國選舉的看法。

美國預定於11月5日舉行總統大選。民調顯示，54.7%台灣受訪者認為，無論下一任美國總統是誰，萬一台海衝突，美國都會協助台灣；但也有近4成（37.3%）民眾認為，不論誰當選都不會。

另外，2.1%台灣人認為，只有川普當選，美國才會提供援助；5.9%相信，只有拜登連任，美國才會幫忙台灣。

在南韓，高達71.4%受訪者說，萬一南北韓衝突，不論誰當選，美國都會保衛南韓；僅12.1%認為，不論誰當選都不會馳援。2.2%認為，只有川普當選，美國才會協助南韓；14.3%則說，只有拜登連任，美國才會幫忙。

民調詢問受訪者樂見誰當選。台灣方面，23.2%受訪者屬意拜登、17.1%希望川普贏、45.7%表示不知道、14%沒有意見；南韓方面，39.4%民眾青睞拜登、12.6%希望川普贏、15.4%不知道、32.6%沒意見。

被問到誰當選對台灣、南韓比較好，27.7%台灣受訪者認為是拜登、14.7%選川普、28.7%不知道、28.9%沒意見；逾半數（52.4%）南韓民眾選擇拜登、13.8%選川普、14.3%不知道、19.5%沒有意見。

至於美國作為盟友的可信賴度，42.4%台灣民眾抱持中立、33.6%不信任或非常不信任，僅24%信任或非常信任美國；然而，近半數（48.3%）南韓受訪者信任或非常信任美國、34.6%持中立、僅17.1%民眾不信任或非常不信任這個盟友。

這份民調於7月30日刊登在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）網站，由國立台灣大學助理教授南樂（Lev Nachman）、南韓西江大學助理教授金海娜（Hannah June Kim，暫譯）及美國富蘭克林與馬歇爾學院（Franklin & Marshall College）助理教授顏維婷共同發表。