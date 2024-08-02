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大專適應藝術營隊 啟發身障生創作潛能

中央社／ 台北2日電

教育部近日舉辦大專適應藝術創意表達營隊，共有40名身心障礙學生參與，在藝術課程中啟發創作潛能。今年活動更結合彰化田尾在地特色，透過園藝治療體驗，探討生命的價值。

教育部今天發布新聞稿，7月30日到8月2日間舉辦的「大專校院適應藝術創意表達體驗夏令營」，安排多元藝術課程、園藝賞析、手作體驗活動，以及傳統園林圖文創作，協助身心障礙學生舒緩情緒，增進團體互動關係，引導其自我生命回溯與展望。

台中教育大學特教系名譽教授侯禎塘表示，營隊藉由藝術創作體驗課程及藝文活動參訪，引導不同障礙類別學生探索自身無限的想像力和創造力。

侯禎塘提到，今年的藝術活動結合彰化田尾在地的園藝特色，帶領學子們進行園藝治療體驗，探討花草樹木生生不息的生命力及生命永續之美的價值。

活動也安排學習特殊教育的學生，擔任隨隊服務人員，藉此學習運用課堂知識，實踐普特學生的融合，促進彼此的交流網絡。

教育部指出，今年學員中曾參加過藝術營隊，受到啟發後再次報名參加，並擔任起「學長姊」的角色，共同協助初次參與的同學。身心障礙和一般生在營隊活動中的交流互動，更是難得的學習經驗。

園藝 教育部

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