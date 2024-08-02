國家影視聽中心董事會通過 杜麗琴接任執行長

國家電影及視聽文化中心董事會通過，由曾任國家文化藝術基金會行政組、研究發展組總監杜麗琴接任李智仁成為執行長，她在國藝會服務期間累積近10年行政經驗，盼帶來新氣象。

杜麗琴今天透過影視聽中心表示，此職是她個人近30年的歷練積累，「這個機構保存的不僅是台灣獨有，也是世界級的共同記憶。影像和文物忠實的呈現它所屬的時代，是我們身分認同的來源。」

杜麗琴10多年前擔任遠流出版集團副總編輯期間，便感知資訊全面數位化的潮流，打造「遠流影音館」出版記錄台灣動人時刻的紀錄片作品，並建置數位資料庫，轉譯知識性圖文內容，積極創造在教育現場被檢索、使用的機會。

杜麗琴也攻讀北藝大博物館研究所碩士、文化資產與藝術創新博士學位，並前往紐西蘭研究當地原住民襲產，深刻感受身為土地的一分子，應尊重並珍視一個地區，乃至一個國家的文化遺產傳承。

杜麗琴任職國藝會期間致力開發完成「補助成果檔案庫」，讓公共資源支持的成果，可以透過數位化內容和公眾分享，也替國家典藏了重要的民間創作活力，與影視聽中心長期推動影視聽遺產文化近用、推廣全民影像及媒體識讀教育的目標不謀而合。（編輯：陳政偉）