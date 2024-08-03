倒數2天！臺南400健康福祉展八大展覽亮點一次看

「Long Life TAINAN, Forever Young 臺南400健康福祉展」展期倒數2天，臺南市政府衛生局邀請民眾離場前一定要來拍照留念，圖為拍照打卡區。 圖／耘非凡美術館 提供

暑期臺南必逛的展覽「Long Life TAINAN, Forever Young 臺南400健康福祉展」於耘非凡美術館熱烈展出中！本次展覽以時間軸的概念分別打造「過去」的復刻場景及「未來」的智慧居家空間，展區不僅有醫師袍供民眾進入復刻場景拍照，還有仿古藥籤、AR/VR互動裝置等有趣體驗，臺南市政府衛生局特別整理八大展覽亮點，為民眾打造最好玩的展覽體驗。

看展亮點01、醫事古文物融入場景 增添復刻還原度

一樓展區的「醫師診間」復刻場景提供醫師袍，讓大小朋友都能夠在場景中扮演醫師角色。 圖／臺南市政府衛生局 提供

展場入口以時光隧道的意象帶領民眾進入十六到二十世紀的空間，一樓展區打造五個復刻場景，並且融入真實的醫事古文物，增添還原度。「醫師診間」運用木製辦公桌、藤椅等用品佈置成看診空間，現場提供兩種尺寸的醫師袍，讓大小朋友都能夠在場景中扮演醫師角色；「醫師外診的偉士牌」佈置有偉士牌機車及醫師包，展現台灣早期醫療系統尚未發展完善，部分偏鄉地區若有緊急醫療需求時的外診裝備；「藥舖」除了有擺滿藥品盒的玻璃藥櫃、鐵櫃收銀機及阿桐伯廣告箱等物品，也佈置了老鐵馬、藥包及送藥包的袋子，展現日治時期的「寄藥包」服務；「公共衛教海報牆」擷選多個過去實際推行的衛教宣傳海報內容，這些海報不僅提供了有關健康和安全問題的訊息，同時也反映政府和衛生機構致力於提供優質醫療和健康教育的服務；「護理病房」展區同樣備有復古診療椅，讓民眾能夠坐進場景中拍照，展出的文物包含接生箱、器械盒、鐵製產檯及婦產科超音波儀器等，展現過去時代的醫療設備。

看展亮點02、體驗抽藥籤 展現民間信仰與衛生醫療的關係

一樓展區的「臺南藥王廟」提供仿古藥籤筒、藥籤及藥籤本，讓民眾能夠體驗抽藥籤。 圖／耘非凡美術館 提供

藥籤是臺灣民間信仰中，用神明之力診斷、治療疾病的療法，早期民眾會向祖先或神明開藥方，俗稱「求藥籤」，通常透過膜拜擲筊等過程，抽取籤枝，求得藥籤，並依提示中藥房抓藥、煎藥後服用。展區現場除了介紹藥王廟的歷史，特別佈置仿古藥籤筒、藥籤及藥籤本，讓民眾能夠體驗抽藥籤，一覽藥籤內容。

看展亮點03、翻翻看 有趣小知識

展區牆面穿插翻書互動，增加逛展趣味。 圖／臺南市政府衛生局 提供

一樓展區以時間軸展現不同時期的公共衛生大記事，除了有豐富的公衛醫療發展史，還增加了翻書互動，其中以有趣小知識的討論度最高，運用提問引起民眾的好奇，增添趣味感，另外在「戰前與戰後的法定傳染病及重要疾病」展區也使用翻書互動的方式作介紹，幫民眾直接抓住重點。

看展亮點04、AR互動影片 聽醫界名人講故事

一樓展區的AR互動影片是使用手機掃描QRcode，並且依據步驟說明操作，就能看到醫界名人說故事。 圖／臺南市政府衛生局 提供

一樓展區的公共衛生大記事除了歷史事件，還加入了臺南醫界名人介紹，本次展覽特別選出五位醫界名人，分別是「近代醫療傳入台灣的先驅者-馬雅各醫師」、「台灣烏腳病之父-王金河」、「台灣第一位現代女醫-宋伊莉莎白」、「醫界女傑政壇英雄-許世賢」、「台灣第一任衛生署長-顏春輝」，以AR互動影片的方式自我介紹，民眾只要在展區掃描AR互動影片的QRcode，依據步驟說明操作，畫面完整對準想要觀看的名人照片，就可以聽名人說故事。

看展亮點05、體驗智慧居家照護設備 打造科技居家照護宅

二樓打造成完整居家空間，讓民眾沉浸式體驗智慧居家照護設備。 圖／耘非凡美術館 提供

二樓展區主要以「未來」時間軸為主，打造居家智慧照護空間，整層樓以住家規格劃分為客廳、臥室、餐廳、浴室、健身房及庭院，透過居家環境佈置，展區中將可在不同場所體驗智慧居家照護設備，包括可穿戴健康監測裝置、AI智能照護助理、遠程醫療技術、智能家居整合系統，以及AI健身設備和飲食健康管理應用。這些技術實時監測健康狀況，提供數據驅動的健康建議，並在緊急情況下迅速聯繫醫療專業人員。除了智慧居家照護設備，在餐廳展區還能體驗「我的健康餐盤」互動遊戲，遊戲內容是透過食物選擇進行卡路里計算，並且根據所選擇的內容分析六大類食物的營養缺口，讓民眾可以經由遊戲更具體的瞭解健康飲食的概念。

看展亮點06、VR互動體驗 宅家也可以健走

在二樓展區的「戶外庭院區」民眾可以體驗VR互動遊戲。 圖／臺南市政府衛生局 提供

臺南市政府衛生局在「健康飲食運動地圖網」整合了臺南市37個行政區中的健康步道，此次展覽特別精選三條健康步道設計成VR互動遊戲，分別為「中西區-臺南孔廟健走步道」、「後壁區-菁寮老街健走步道」、「新化區-中興林場健走步道」，現場提供三組設備讓民眾體驗在家健走的樂趣。

看展亮點07、凡逛過必留下紀念 展覽限定商品快來收藏

此次展覽在二樓布置感恩牆，並且提供不同顏色的便利貼，讓民眾可以使用便利貼寫下對醫護人員的感謝，留下逛展足跡；另外在一樓也運用展覽主視覺的模型組合概念設計了巨型模型框拍照打卡區，現場還準備了多個模型物圖樣的手舉牌，提供民眾拍照使用。

位於一樓的「紀念品販售區」陳列眾多商品，除了健康相關書籍，還有展覽限定款紀念商品，圖為主題撲克牌及「貓醫生」杯墊。 圖／耘非凡美術館 提供

除了留言拍照，位於展場一樓的紀念品販售區陳列多項商品，包含健康相關書籍以及此次為展覽量身訂製的限定款紀念商品，分別有「我很健康」悠遊卡、「我很健康」鑰匙圈、「貓醫生」杯墊、主題拼圖及主題撲克牌等，數量有限售完為止。

看展亮點08、集章摸彩抽大獎 健康好禮帶回家

除了豐富的展覽內容，此次展覽特別規劃集章摸彩活動，民眾在觀展前可至服務台領取「集章摸彩券」，集滿後即可參加摸彩活動，有機會抽中電動自行車、智慧手錶、血壓計等多項好禮，摸彩券停止發放時間為8月4日下午三點，摸彩活動預計於8月4日下午四點進行抽獎，中獎名單將公告於臺南市政府衛生局「臺南400活動專區」及聯合案內所Facebook粉絲團，並且依照摸彩券背面所留下之聯繫方式聯繫中獎者，請中獎者於8月19日前私訊「聯合案內所Facebook粉絲團」，逾期視同放棄中獎資格。

展覽倒數最後二天，本次展期至113年8月4日(上午10時至下午6時)，歡迎民眾把握最後時間前往觀展。更多展覽相關資訊，請鎖定臺南市政府衛生局官網的臺南400活動專區公告(https://health.tainan.gov.tw/list.asp?orcaid=077B8619-D162-45DB-B077-769DF208F59F) (臺南市政府衛生局廣告)