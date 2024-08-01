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倒數30天 綠獎徵件總獎金400萬等你拿

聯合新聞網／ 台北訊

聯華電子主辦的第九屆綠獎徵件活動，將於本月31日報名截止，敬請把握最後一個月收件時間！歡迎國內為守護環境與保護生態的社/財團法人、各地方社團、社區發展協會、NGO組織、新創團體組織及青少年學生踴躍報名，爭取國內最高環保獎項獎金的殊榮、一圓生態保育綠色創新的夢想。

徵件獎項分為生態保育領域和綠色創新領域兩類。

● 生態保育領域：

1.生態保育計畫獎助：總獎金新台幣180萬元，依提案計畫的經費需求，提供30萬元至100萬元的獎助金。

2.青少年環境行動獎：總獎金新台幣20萬元，依據實踐環保行動作品，徵選出得獎者；首獎一名，獎金5萬元；優選3名，各為獎金3萬元；佳作6名，各為獎金1萬元。

● 綠色創新領域：

綠色創新獎：總獎金新台幣200萬元，依提案計畫的經費需求，提供獲獎團隊50萬元至100萬元的獎助金。

今年參與的企業共有八家，包括台灣3M、東京威力科創、漢科系統科技、漢民科技、智原科技、大陽日酸系統科技、欣興電子、棨揚企業。並由聯合報系有故事、社企流與聯合報系文化基金會協辦。期望凝聚眾人力量，擴大發揮影響力，讓更多人一起為美好的環境而努力。

詳細報名資訊請參考綠獎官網：https://ecoechoaward.com/

台幣 生態保育 綠獎 綠色

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