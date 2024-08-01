黃榮村盼試委人事同意權案順利進行 預擬應變方案

考試院黃榮村今天說，盼第14屆考試院人事同意權案能儘早完成、順利就職，這攸關考試院的運作與國考啟動及辦理；另外，因各種變數尚難預測，不容輕忽，他也責成考試院秘書長劉建忻、考選部長劉孟奇預擬可行的應變方案。

媒體報導，第14屆考試院長、副院長及考試委員人事同意權案目前「卡」在立法院，這屆試委任期只到8月31日，下屆考試院如未能順利銜接，將衝擊明年1月和2月應舉辦的初等考試、醫事人員、護理師及社工師等考試，超過3萬人應考權益恐受影響。

考試院透過新聞稿表示，考試院第13屆院長、副院長、考試委員任期依法將在今年8月31日屆滿，總統府日前已提出考試院第14屆被提名人名單，咨請立法院行使同意權。

黃榮村在考試院會中表示，第13屆任期已進入最後30天倒數計時階段，衷心盼望人事同意權案能儘早完成，讓第14屆能夠順利就職，因為這不但攸關考試院的運作，更是未來國家考試啟動及辦理的重要關鍵。

黃榮村說，考試院每年辦理約20次大型國考，依照典試法規定，辦理國考的重要法定程序需由院長向院會提出，並經院會同意，包括請辦考試並組設典試委員會，核提典試委員長、典試委員，以及遴聘命題、閱卷、審查、口試、體測委員等各類典試人員。

黃榮村指出，此外，增列需用名額也必須經由院會同意；每次考試辦理完成後，也須向院會報告典試辦理經過，由院會核備。

黃榮村表示，依典試法規範，「院長」和「院會」在國考程序中扮演著關鍵角色。如果9月之後沒有院長和院會啟動程序並作成各項決定，國考的舉辦及典試工作安排，無論是尚未請辦或進行中的考試，都可能受到影響。

黃榮村指出，今天院會通過地方特考及第一次離島特考的請辦，將在12月舉辦考試，依正常程序，這應該是第13屆任期內最後一次的考試請辦。

黃榮村說，明年1月到2月舉辦的「公務人員初等考試」、「第一次專技高考醫師牙醫師中醫師藥師考試分階段考試、醫事檢驗師、醫事放射師、物理治療師考試」及「第一次專技高考營養師、護理師、社會工作師考試」，依照考試期程，應該在今年9月啟動請辦程序，因此考試院人事同意權案能否在國會順利進行，至關重要。

黃榮村表示，中華民國為五權分立體制，各憲政機關的職權行使都很重要。國考是履現憲法保障的人民「應考試權」和「工作權」，是甄補國家公私部門人力的重要機制，相信立委定能充分理解，並會秉其權責，儘速完成第14屆考試院人事同意權的審查，讓考試院的憲政職權得以行使，不影響考生權益和相關領域運作。

黃榮村說，基於國考的重要性無可取代，人事同意權也攸關國家考試的順利進行，將持續對外溝通說明。因各種變數尚難預測，不容輕忽，他也責成劉建忻、劉孟奇預擬可行的應變方案，預作萬全準備。