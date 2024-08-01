政府2030擬重啟核電？學者：根本不用再浪費5年

行政院長卓榮泰日前接受日媒專訪，提到台灣雖計畫於2025年實現非核家園目標，但未來仍然可將核電「列入討論」，被解讀2030擬重啟核電。國立清華大學工程與系統科學系特聘教授葉宗洸說，政府對核電態度鬆口，他樂觀其成，但為何要等到2030年？根本不必再浪費這5年。

葉宗洸說，既然核能可以列入討論，那不一定非要在2025達到非核家園，把核電都停掉，可以續用。這幾年台電供電吃緊，續用核電可解決一系列問題，最近經濟部公布112年度全國電力資源供需報告，顯示今年起五年內夜間備用容量率不到10%，如果去考慮即時備轉容量率，那比10%更低，突然有機組歲修或故障，更可能掉到5%。

葉宗洸說，對於政府鬆口未來仍然可將核電「列入討論」，他樂觀其成。至於為何卓榮泰受訪的話被解讀2030擬重啟核電？他猜可能和和碩董事長童子賢有關。