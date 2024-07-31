桃市衛生局長劉宜亷接健保署副署長 石崇良讚：醫法雙修天才

衛福部健保署前副署長李承華，於今年6月屆齡退休，副署長一職懸缺一個月後，今天確定將由桃園市衛生局長劉宜亷接任。健保署長石崇良說，以往任職醫事司、醫事處時，經常和地方衛生局多有互動，與劉宜亷認識也算久了，並不陌生，而劉宜亷為家醫科醫師，也有法律的學歷及背景為「醫法雙修的天才」，期待未來在健保領域可以幫忙很多。

石崇良今參與「全身型膿疱性乾癬 專用生物制劑獲健保給付」活動時表示，劉宜亷局長長期在公衛界服務，歷任多個縣市的衛生局長，他與劉宜亷認識也算久了，並不陌生；至於，劉宜亷上任後的督導單位，石崇良說，待劉宜亷上任報到後會再來討論。

石崇良說，人事派令發佈後，30天內報到即可，劉宜亷目前可能要處理手邊工作，或與繼任者進行業務交接，預計一個月內就會報到。

劉宜亷今證實將於9月1日上任，期待到健保署服務，為全民健康盡一份心力，為民服務。他為台大公衛研究所碩士、政治大學法律研究所碩士、清華大學科技法律研究所博士班及美國約翰霍普金斯大學衛生政策與管理博士等學位，富有法學及醫學等知識。也曾任宜蘭縣、苗栗縣及桃園縣政府衛生局長，更曾擔任龍潭敏盛醫院長、敏盛綜合醫院院長及敏盛智慧醫療城院長。