「綠金」比黃金值錢？永豐銀行把綠色地球交棒給下一代

文／ 黎允之

「聖嬰現象」、「全球暖化」已成過去式？學界取而代之的是「強聖嬰現象」、「全球沸騰」等新關鍵字，地球溫度連年上升，面對大自然的反撲，全球各國、各行各業皆開始積極投入永續事業，而金融業在這當中更是扮演火車頭的角色。

用綠金力量，驅動綠色星球

為什麼環境永續與金融界息息相關？永豐銀行曹為實董事長解釋，正所謂「錢有四隻腳，人有兩隻腳」，在推動綠色轉型的過程中，用四隻腳的「錢」去達成目的，會比兩隻腳的「人」苦幹實幹更迅速有效。而金融界主要掌管的，就是四隻腳的金錢，因此銀行責無旁貸，必須扮演「永續領頭羊」，發揮綠金力量來驅動綠色星球的發展。

永豐銀行董事長曹為實。 圖／攝影李清宇
永豐銀行董事長曹為實。 圖／攝影李清宇

方向對了，獲利自然跟隨！

曹董事長進一步說明，從現實面來看，銀行推動「綠色金融」，使用金融工具，去推動地球綠化，有可能會壓縮利潤，甚至會遭受質疑，但若方向是對的，長遠來看，獲利自然會跟隨。

綠色使命！開創台灣綠能產業先河

為成就綠色未來，永豐銀行早在十年前，就創業界之先，是第一間推動太陽能電廠融資的銀行，直到今天，永豐銀行仍是台灣太陽能電廠融資量最大的銀行，這一路上更吸引同業陸續加入，在眾志成城下，目前台灣太陽能產業已然成形，並且蓬勃發展中。

曹董事長分析，永豐銀行在從事綠金產業開發計畫時，秉持兩個重要的原則：一是「成效」，二是「永續」，通常只要有了成效，就會自然朝著永續目標邁進。

以自身為起點，三階段啟動綠金循環

除了支持綠電產業發展，永豐也提早佈局，為台灣打造綠色金融生態系，整體進行的步驟分為三階段：

第一階段：從自身做起。
透過eNote電子表單、掌靜脈生物辨識，減少紙張用量，同時大量採購綠電，並推動有益綠色金融的各式相關活動。

第二階段：利用金融商品加速淨零碳排。
鼓勵綠電生產、創新開發綠電交易信託平台以減少碳排，同時推動綠色存款、綠色債券，並把籌到的資金轉貸給零碳排企業，形成良性生態循環。

第三階段：影響金融同業加入，一起參與綠金改革。
永續的範疇太大，不能單打獨鬥，必須讓更多金融同業加入，共同推動綠金改革，藉由創新金融商品和市場力量，讓永續轉型全民化、普遍化、廣泛化。

「全球暖化、環境汙染……，代表一個訊息，就是以後我們的後代會受到很大的傷害。當務之急，就是要把一個綠色地球交給下一代，這比我們是否獲利、是否掙錢，更加重要。」曹董事長強調，大多數人都希望自己能把財富傳承給下一代，而「永續金融」代表的「傳承」和「交棒」，不只是財富的傳承、交棒，更是我們的環境、地球、生態，都能夠持續交棒給下一代，這才是「永續」真正的定義。

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