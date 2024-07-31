8月新制懶人包：免費諮商擴大至45歲 遠距醫療給付增69鄉鎮

8月新制明上路，衛福部公布相關措施，包括「15至45歲青壯世代每人3次免費心理諮商」、「手語視訊轉譯」App正式上線、SMA背針、口服用藥健保全給付、遠距醫療給付擴大至69個鄉鎮等。以下整理八月起衛福相關新措施：

免費心理諮商擴大對象 15至45歲三明治族群每人3次

「15至45歲青壯世代心理健康支持方案」八月一日上路，補助3億3600萬，15至45歲每人3次免費心理諮商。衛福部預估青壯世代的三明治族群約525萬人，使用人次估計可達6萬人、19萬人次。

「心理健康支持方案地圖索引（https://sps.mohw.gov.tw/mhs）」8月1日也將正式上線，有需求民眾可上網查詢諮商合作機構地點、電話等，也會顯示各機構剩餘諮商補助名額。

若接受完整三次諮商評估後，仍有需求，可接受健保給付的支持性心理治療，或至全國51處社區心理衛生據點，也可尋求地方政府開辦的心理諮商據點共有381處，尋求協助。

「手語視訊轉譯」App 正式上線

衛福部社家署與數發部推出「手語視訊轉譯」App，因應聽障民眾在職場、洽公、就醫等需求，除有政府手語資源的場域，私人生活中訂餐廳、旅館等，也可透過App與手語翻譯員視訊，以3方通話方式協助與業者溝通；業者也可回播專線電話02-77550101，透過分機號碼找到特定聽障者。

「手語視訊轉譯中心」八月一日開始服務，周一至周六每天早上9時到晚上7時，國定假日休息；手語視訊轉譯服務計畫自112到115年，包含建置系統、中心辦公與人員費用等，共投入一億多元經費。

233萬未收案三高病人 健保實施地區醫院照護計畫

目前還有233萬名未被收案管理的三高病人，近8成在醫院就醫。健保署實施「全民健康保險地區醫院全人全社區照護計畫」，整合社區醫院醫療及人力資源，使高血糖、高血脂及高血壓病人於主要就醫的醫院中，獲得完善且整合性的醫療照護，共編列3.5億元，推估收案受益人數約30萬人，預計8月將於健保會、衛福部核定後公告實施。

健保擴大偏鄉全人整合照護執行方案 6地區服務6萬人

擴大偏鄉地區全人整合照護執行方案，預計執行地區有6個山地離島（含適用地區），共編列預算2.5億元，服務當地民眾約6萬人。該計畫目前已於花蓮秀林鄉試辦，成效良好，未來將擴展至全國。

健保遠距醫療給付計畫 新增69個醫療資源缺乏地區

「全民健康保險遠距醫療給付計畫」新增精神科，更擴大施行地區，除了已實施的山地離島地區，新增69個醫療資源缺乏地區，及51所矯正機關及3所分監地點，矯正機關新增精神科服務；可遠距醫療鄉鎮數將破百，提供服務為緊急醫療會診、眼、耳鼻喉科等。

出海90日以上遠洋漁船等作業船員 放寬一次給予慢病藥量

針對即將出海90天以上的遠洋漁船或國際航線船舶作業船員，衛福部社保司放寬一次給予慢性病用藥量，以利長期出海作業的船員，可備妥出海期間所需的慢性病藥品，維持用藥，病情穩定控制。

今年6月20日健保法修正發布，遠洋漁船或國際航線船舶作業的船員，病情穩定且長期領取相同慢性病用藥。適用條件為預定1個月內將出海作業90日以上。得依預定出海日數，一次開給180天以下用藥量；有特殊情形，如出海時間超過180天以上，經健保署認定者，可以依該次預定出海日數開給用藥量，不受180天限制。

基於用藥安全，處方不包括抗生素、假麻黃素及第一級至第三級管制藥品用藥。

SMA背針、口服用藥健保全給付 預計280病友受惠

健保署6月舉行專家會議，決議「脊髓性肌肉萎縮症（SMA）」用藥，包括背針、口服藥等，8月1日起全給付，不再設限， 預計有280名病友可受惠，每人每年約可省下藥費七百多萬元。