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巴黎文化奧運台灣館拉巨型彩虹旗 支持性別平權

中央社／ 台北31日電

巴黎奧運賽事如火如荼，文化奧運也進入第4天，巴黎白天先是攝氏近40度高溫熱浪，晚間又發布二級風暴警報，幸好演出時無風無雨，戲曲新編「在恁佮意」呼應劇情拉出巨型彩虹旗，感動全場。

文化部今天發出新聞稿表示，由於巴黎天氣不穩定，晚間發布二級風暴警報時，周邊國家館都陸續宣布提早休館，台灣館謹慎預備各種方案，原本策劃團隊因應暴雨提出的8點、9點停演方案，竟然無風無雨，策劃團隊表示果然把台灣廟宇文化搬到巴黎是對的，讓台灣館獲得無限保佑。

從第一天現場布置讓大家留下祝福的「簽名牆」，活動4天已寫滿「台灣加油」、Taïwan mon amour、Ilove Taiwan；昨天也換上新簽名牆，繼續搜集來自世界各國傳遞給台灣的祝福。

延續前晚的三牲獻藝及戲曲新編帶來「在恁佮意」、「苦憐个人」，其中「在恁佮意」敘述王子比武招親，結果候選的妃子互相中意，王子也意外發現自己喜歡的是同性，演出現場重新辦理招親，直接邀請台下男性觀眾上台大方共比愛心。

演出最後拉起巨型彩虹旗，從舞台上一路延伸至觀眾席，更深切傳達台灣作為亞洲第一個同婚合法化國家，對性別平權的支持，獲得滿場喝采。

台灣館不但節目精彩，台灣各種吃食更深具吸引力，從開幕以來深受歡迎的台灣啤酒、珍奶雪糕，連警察及鄰近國家館的人都來吃，現場還有在巴黎開店的台灣飲料店送200杯手搖飲應援。台灣僑界也宣布將在接下來展期，加碼台灣館1萬支珍奶雪糕。

文化部表示，文化奧運台灣館將持續到8月10日，每天都有表演及限量「台灣LV」茄芷袋禮包，歡迎大家至「臺灣文化前進巴黎奧運」官網及文化部臉書粉絲專頁，共同關注巴黎奧運選手及文化奧運團隊的精彩表現。

團隊 巴黎奧運 文化部

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