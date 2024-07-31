綠色和平：原生小米產量品種告急 籲納系統農訓

綠色和平今天表示，台灣原生小米數量和多樣性過去全球罕見，如今產量、品種雙雙告急，其中屏東小米產量下滑最多，建議中央和地方將原民傳統小米耕作系統性納入農業訓練課程。

綠色和平發布新聞稿表示，經調查，台灣原生小米過去15年產量暴跌，由2008年60萬4000公斤，下跌至2023年的11萬8000公斤，跌幅80%；小米種植面積由2008年的382公頃，下滑至2023年的23公頃。

綠色和平引用農業部農糧署農情調查網資料，小米品系由原本的324種降至92種；全台小米4大產地（屏東、台東、花蓮與高雄）中，以屏東小米產量下滑最多，年產量下滑逾30萬公斤，耕地面積也減少近170公頃。

綠色和平指出，8月1日為「原住民族日」，小米過去不但是原住民主食，也是原民宗教信仰和部落文化的神聖作物；小米品種與數量大幅滑落，除攸關原民傳統文化延續，也為台灣糧食穩定及生態多樣性敲響警鐘。

綠色和平公眾動員暨發展主任蔣學萱表示，台灣原生小米數量和多樣性全球罕見，如今產量、品種雙雙告急；主管農業復育推廣工作的農業部，與小米產量衰退最多的屏東縣，長期忽視小米的經濟、生態與文化價值，結果出現嘉義種小米100棵有錢領，屏東種1萬棵沒人理的詭異情況。

綠色和平建議農業部與屏東縣府，將原民傳統小米耕作系統性納入政府農業訓練課程，並培育原民青年擔任種子講師，讓有意返鄉的原住民青年，能藉由小米復種，獲得青農返鄉貸款資格，以達農技傳承、文化延續目的。