媒體勿亂封神 莊伯仲：選情分析高手請看這裡

近日有台灣媒體提及日本的小笠原教授是精準預測台灣大選結果的「神人級學者」，中國文化大學新聞系教授、中華傳播管理學會理事長莊伯仲指出，亂封神反映是台灣媒體的墮落。

莊伯仲教授在全民查假會社「看懂民調」撰寫專欄提到，2024 年總統大選，民意調查絕大多數是賴清德第一，侯友宜居次，柯文哲最末。能講出這個結果，絕對算不上什麼神人級學者，除非真能獨排眾議，做出與主流意見相反的預測，但目前還沒看到。

莊伯仲教授認為小笠原教授畢竟是外國人士，能夠跟台灣專家學者平起平坐，表示他願意閱讀大量的新聞和文獻，也勤於走訪縣市各地，必定花了不少時間，這些值得尊敬。只不過必須提醒小笠原教授，他慣用的方式是各家民調數據計算總平均，犯了方法論上的謬誤，這等於是把準確、不準確的民調全部混在一起計算總平均，反而讓有準的民調被不準的拖累，還不如只挑有口碑、較可靠的民調來觀察就好。

莊教授說，各家民調必然存在樣本底冊、抽樣架構、訪問執行方式（市話、手機、網路簡訊）、題目設計、加權公式的不同。硬是將各家民調結果放在一起求平均值，反而會讓推估更為失真，一樣會產生「原本準的也跟著不準」的困境。

莊伯仲教授特別推崇另一位日本學者森田康彥，他所做的台灣總統大選分析讓人回味再三。森田博士是牙醫專業，曾在鹿兒島大學任教，他雖非政治或傳播學者出身，但因一來有札實的生物統計學理做基礎，二來求學時又有交情好的台籍老師和同學，所以相當關心台灣政情。

森田博士依據 2024 年大選投票結果建立的模式，他以賴清德（X 軸）、侯友宜（Y 軸）、還有柯文哲（Z 軸）三人的得票率，也就是得票數為分子，投票人數為分母，代入他設計的模式來計算，可見賴清德與侯友宜是「地域關係明確」的競爭者，得票會此消彼長。換句話說，彼此會吃掉對方選票，是相互競爭型的候選人。但是位居 Z 軸的柯文哲得票率並未落入此模式中，可見他是另一類型的候選人。

參照附圖，莊教授指出，依據 3 位候選人在各縣市的得票率、投票率、以及有效和無效票的比率而來的推估，森田博士主張柯文哲在新竹市（柯得票最高）和新竹縣（柯得票第二，僅小輸侯，但大勝賴）的表現不錯，應可歸功於此處投票率較高；而柯文哲在台中市亦有佳績（得票率全國第二），應該是拜高投票率之賜。

相形之下，賴清德大勝另外兩位對手，而且得票數落差最大的高雄市，反而是六都中投票率最低者。可見賴清德跟侯友宜相似，是偏向「傳統地盤型」的候選人，而柯文哲卻是能斬獲「都市型浮動票」的候選人，較不受另兩位對手的影響，尤其是他「新竹市限定」的產品屬性。綜合上述，森田博士的初步結論是：台灣總統大選仍是由城市決定的，因為城市一來選民就多，二來投票率也高。

專長也是民調的莊伯仲教授特別強調，森田博士以統計學理為立論依據，才能建立符合實況的分析模式，值得我國學界與政界參考。關心時局者，除了不要迷信封神，更該廣開視野，才有助於政情分析和民調詮釋。

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