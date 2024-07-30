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TPASS加值購買人數 今年4月較去年7月減8萬人次

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
交通部預告年底前推出TPASS 2.0方案，研議規畫不超過14天的定期票措施。圖/聯合報系資料照
交通部預告年底前推出TPASS 2.0方案，研議規畫不超過14天的定期票措施。圖/聯合報系資料照

政府為減輕通勤族交通負擔，同時提升公共運輸使用率，去年7月推動TPASS通勤月票方案。審計部公布去年度中央政府總決算報告指出，部分通勤月票方案補助計畫績效目標與整體政策未盡相符，通勤月票方案銷售數量達初步目標，但未考量城際通勤需求，滾動檢討優惠範圍。另外，通勤月票方案加值購買人數成長遲滯，私人運具使用習慣未見明顯改變，交通部應督促研擬改善。

交通部為擴大公共運輸補貼，減輕通勤族交通負擔，中央政府編列疫後強化經濟與社會韌性與全民共享經濟成果特別預算200億元支應補助計畫，截至今年5月，全國已經19個縣市推動實施23個通勤月票方案，達成3年提升公共運輸量5％、降低道路交通事故5％目標。

不過，審計部指出，部分通勤月票方案預期效益衡量基期未一致或未明確衡量基期，不利橫向比較個通勤月票方案執行成效，經請交通部督促檢討改善後，未來縣市政府提交成果報告書時，匯兌績效目標達成情形及未達標改善作為檢討精進。

部分公路汽車客運路線，因起迄站均未在各區域通勤月票範圍內，影響民眾消費權益及加值購買意願，且基北北桃僅能使用悠遊卡，南高屏僅能使用一卡通；部分台鐵、捷運車站，因進出閘門程式未完成系統修改或整合，乘客僅能由專門閘道刷卡通過，造成旅客進出站大排長龍，相關單位應改善。

根據交通部公路總局統計，通勤月票方案推動至今年4月底止，累計加值購買人次達640萬人次，使用月票搭乘台鐵等公共運具達4億6959餘萬人次，公共運輸量成長率達15.80%。不過今年4月民眾加值購買月票計67萬餘人次，比起去年7月推動時加值購買75萬餘人次，明顯下滑，且各區銷售狀況多呈現停滯，月票使用族群固定，不利公共運輸量成長，建議公路局研議推動短天數定期方案，照顧非通勤公共運輸需求，擴大使用交通月票客群及使用率。

交通部 公共運輸 共享經濟

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