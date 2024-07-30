防災後疫情 衛福部撥2萬瓶消毒劑 必要時羅一鈞南下坐鎮

凱米颱風帶來多處災情，衛福部憂心颱風過後疫情傳播風險增加，衛福部長邱泰源提醒落實「裝備要齊全、清除孳生源、飲食要注意」防疫三步驟。疾管署長莊人祥指出，已發醫界通函提醒疫情風險上升，未來若有需要會派副署長羅一鈞南下坐鎮。

衛福部表示，自7月23日發布陸上颱風警報至7月29日止，各地方政府共調撥3萬4404瓶漂白水提供家戶消毒，尚存7萬945瓶，衛福部已調撥1萬1992瓶酚類消毒劑予地方政府，各地收容所疫情監測，未有特殊疫情及群聚事件發生。

莊人祥表示，風災後一周為登革熱防治關鍵期，凱米颱風後造成如先前莫拉克颱風般，讓中南部出現重大災情，因此擔心會類鼻疽等傳染病流行。以登革熱為例，2015年蘇迪樂颱風侵襲後，原本已經有本土登革熱病例，病例數更大幅度增加；去年也有登革熱疫情，卡努颱風侵台後，病例數持續增加。

另，鉤端螺旋體也是颱風後可能爆發的傳染病。莊人祥說，2009年莫拉克颱風侵襲，風雨把屏東萬丹養豬場淹沒，豬隻飄在汙水中，導致民眾有傷口接觸污水導致感染，屏東萬丹發生群聚鉤端螺旋體感染，當時造成114人確診，1人死亡。

羅一鈞指出，鉤端螺旋體潛伏期約30天、類鼻疽21天，未來一個月台南、高雄加強監測，這2周更是關鍵期。他呼籲民眾配合，如果家中有淹水、積水，應加強清除儲水容器，能丟棄就丟，不能丟也要刷洗乾淨。南高屏民眾需特別注意「二溝」：屋簷排水槽（天溝）、屋後防火巷水溝（屋後溝），容易成為埃及斑蚊孳生死角，雨後須特別檢查，有積水須立即清除或投藥。

莊人祥說，登革熱在6月初之後就沒有本土病例，但擔心颱風期間有未被偵測的境外移入病例，造成本土疫情肆虐，星星之火恐燎原，希望提早偵測，阻止疫情發生。另外，雖然沒有本土疫情，但若未來風險評估有需要，不排除會再派羅一鈞南下坐鎮。

邱泰源提醒，清理環境裝備要齊全，應穿著雨鞋或防水長靴、配戴防水手套及口罩等，避免被生鏽器物，如鐵釘、鐵片等刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。汙水入侵地區務必徹底清潔消毒蓄水池、飲用水需煮沸或飲用市售瓶裝水，泡水或解凍過久食物切勿食用。居家可用含氯漂白水稀釋100倍擦拭；遭汙染廚餐具應煮沸或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。