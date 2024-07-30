能源轉型成功？ 審計部：光電、風電發電量均未達目標值
審計部公布去年度中央政府總決算報告，在查核政府推動能源轉型章節指出，太陽光電建置容量已逐年上升，有助綠電推展，但仍未達成整體預期目標，且差額逐年擴大；已運轉風場的發電效益同樣未如預期，另有機組維修備品清單資料完整性不足，海事工程審查進度及船舶調度作業都趕不上等情況，都需要再精進。
審計部表示，政府規畫2025年、2050年達成綠能占總發電量之20%、逾 60%政策目標，並以發展太陽光電為主要推動策略，但截至去年底，太陽光電累計裝置容量為1萬2417.7MW，較目標量1萬4000MW仍短缺1582.3MW，且差額有逐年擴大趨勢；漁電共生專案執行情況，更是較2025年設定目標減少1809.1MW，另有部分漁電共生案場未具養殖事實等狀況。
審計部指出，經濟部等9個機關單位規畫辦理45項光電專案，有高達14項設置成效未如預期，裝置容量也較預期減少1524.2MW，有8項達成率甚至未及4成，加上相關部會對盤點方法、指導方針、技術研發及法制作業等均尚未完備，恐影響光電設置目標達成率。
關於風電，審計部表示，截至去年底止，能源署於示範、潛力2個階段核准契約容量5617.2MW，與2025年底目標量相較，尚不足120.8MW，又完成安裝風機數量283支，裝置比率僅約五成，且允能一期等3座風場，逾期1年以上仍未完成。
審計部指出，已運轉風場的發電效益，同樣未如預期，離岸一期計畫建置21部機組，已在2021年底商轉併聯發電，但2022、2023年度可用率分別為83.68%及85.88%，未達可行性報告預期（87.60%）與承商承諾（89%）之運轉目標。離岸二期方面，計畫已進入要徑工程階段，但海事工程相關審議程序，截至今年3月仍尚未完成，水下基礎安裝工作船舶調度作業亦未如預期，均經函請台電公司研謀善策妥處。
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