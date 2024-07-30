能源轉型成功？ 審計部：光電、風電發電量均未達目標值

審計部公布去年度中央政府總決算報告，在查核政府推動能源轉型章節指出，太陽光電建置容量已逐年上升，有助綠電推展，但仍未達成整體預期目標，且差額逐年擴大；已運轉風場的發電效益同樣未如預期，另有機組維修備品清單資料完整性不足，海事工程審查進度及船舶調度作業都趕不上等情況，都需要再精進。

審計部表示，政府規畫2025年、2050年達成綠能占總發電量之20%、逾 60%政策目標，並以發展太陽光電為主要推動策略，但截至去年底，太陽光電累計裝置容量為1萬2417.7MW，較目標量1萬4000MW仍短缺1582.3MW，且差額有逐年擴大趨勢；漁電共生專案執行情況，更是較2025年設定目標減少1809.1MW，另有部分漁電共生案場未具養殖事實等狀況。

審計部指出，經濟部等9個機關單位規畫辦理45項光電專案，有高達14項設置成效未如預期，裝置容量也較預期減少1524.2MW，有8項達成率甚至未及4成，加上相關部會對盤點方法、指導方針、技術研發及法制作業等均尚未完備，恐影響光電設置目標達成率。

關於風電，審計部表示，截至去年底止，能源署於示範、潛力2個階段核准契約容量5617.2MW，與2025年底目標量相較，尚不足120.8MW，又完成安裝風機數量283支，裝置比率僅約五成，且允能一期等3座風場，逾期1年以上仍未完成。