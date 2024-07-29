翻轉字、香蕉絲織 紀錄片詳解巴黎奧運台灣進場服

台灣代表團進場服被外媒列為巴黎奧運前10大最時尚進場服，設計師周裕穎陸續發布7支紀錄短片拆解幕後細節，從86歲藝師嚴玉英到藝術家林國慶巧妙翻轉Chinese Taipei，都令網友驚艷。

上屆東京奧運時，周裕穎同樣操刀台灣代表團進場服。他今天向中央社記者表示，此次會特別拍攝紀錄片便是因為製作東京奧運進場服時收到很多反饋，對於服裝相關故事如工藝、做了120天的漆器釦、機能性布料、窗花圖案設計過程等，大家非常好奇。

周裕穎表示，此次紀錄片拍攝，團隊事先規劃翻譯成英文、洽談Taiwan plus上架播出等等，「希望可以將我們所有厲害的台灣合作單位，一起推向國際」。影片提前拍攝也能讓大家充滿好奇心的時刻，快速了解進場服設計製作全貌。

巴黎奧運於26日開幕，台灣代表團進場選手雖因雨勢穿著雨衣，但進場服裝仍成為近來社群平台熱門話題。周裕穎自23日起便透過臉書粉絲專頁分享紀錄短片，介紹此次來自不同領域的台灣之光如何跨界相助，包含當代藝術家江賢二、原民工藝師嚴玉英、翻轉文字設計師林國慶、纏花工藝師林佩瑩等。

其中嚴玉英紀錄短片最為受矚，發布4天超過10萬次觀看，分享次數2000次以上。嚴玉英是傳承噶瑪蘭香蕉絲編織工藝的「人間國寶」，這項獨有技藝應用於此次進場選手的鞋面上，嚴玉英也在影片中呼籲：「大家都要一起為選手加油，我們自己也要加油做，一直傳承下去，不能讓工藝消失。」

同樣以細節為選手打氣的，還有林國慶所設計的翻轉字樣，該支紀錄短片說明「如果一定要在衣服上加上Chinese Taipei，那我們就翻轉吧」，巧妙讓ChineseTaipei成為「加油」字樣，並邀請林國慶在影片中親解「翻轉文字」就是2種不同面向組合的東西，此次合作是面對不同的多元文化跟社會下，找到一個新的可能性。