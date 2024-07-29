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「開路鼓樂」保存者李春生辭世、享壽88歲 文化部將頒旌揚狀

中央社／ 台北29日電

雲林縣傳統表演藝術「開路鼓樂」保存者李春生27日辭世，享壽88歲。文化部長李遠聞訊表達哀悼與不捨，並表示「開路鼓樂」是瀕危文化資產，李春生長年傳承推廣，文化部將頒贈旌揚狀表彰。

文化部今天發布新聞稿表示，李春生1937年出生，自幼跟隨身為開路鼓與北管樂師的父親李淵出陣演奏，耳濡目染下也產生濃厚興趣。李春生集弦樂、鼓樂、鼓吹樂專精於一身，投入子弟陣頭長達70餘年，是現今北港地區學習開路鼓樂（包含牌子、工尺譜等）最豐富、最久，且保存最完整者。

李春生2017年經雲林縣政府公告認定為傳統表演藝術「開路鼓樂」保存者，2019年獲得雲林縣文化藝術獎貢獻獎殊榮。

文化部指出，李春生為北港百年館閣金聲順、集雅軒的指導藝師，因創作有天地牌等曲譜而廣為地方盛讚，並偕同政府拍攝紀錄片，保存相關影像及錄音資料。李春生不但是台灣開路鼓樂的指標性藝師，更長期從事開路鼓樂演出與傳承，對於無形文化資產保存傳承懷抱熱情，精神令人敬佩。

文化資產 文化部 紀錄片 雲林

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