綠獎培力工作坊 為意願投件者加把勁

為協助關注綠獎的夥伴們更認識計畫內容，幫助有意願的投件者掌握計畫精神且優化提案，主辦單位透過舉辦兩天培力工作坊，協助有意願投件者將綠點子加值成好提案。

第一天工作坊由長期協助政府部會創新創業計畫的馮志峯創業顧問，分享「營運計畫撰寫」接地契的一步步帶團隊建立數據化思維勾勒出提案架構，也透過評審視角及投資人視角分享撰寫評鑑的關鍵。

第二堂課邀請地方創生基金會 柯勇全董事，教導「關鍵效益及社會影響力」，一開場即帶領團隊思考，綠獎之於重要的利害關係人所關注的績效，來想提案需要呈現的影響力為何？一問一答中打破框架思維，現場更引起討論。

第三堂課由邁傑企管顧問鄭冠中創辦人在課程中分享「簡報實戰」包含了邏輯架構、簡報設計、到說服表達，協助有意願的投件者建構簡報。

第二天工作坊由生物多樣性管理與因應策略/農業部生物多樣性研究所副研究員 澳洲昆士蘭大學生物科學系博士 林大利分享生物多樣性危機與經濟衝擊、國際生物多樣性管理，以及TNFD，呼應大家從個人到組織，從國家到國際層面，共同採取行動。唯有如此，我們才能有效地保護我們寶貴的生態物種，同時實現可持續的經濟增長和社會進步。

壓軸課程「國際綠色政策及貿易」則由氣候變遷下的企業風險及永續行動/汎永企管顧問 & 東海大學企業永續影響力中心 & 臺北大學企業永續發展研究中心 陳耀德博士分享，了解到不僅需要調整戰略和業務模式，還需深入理解在全球供應鏈和社會責任中的角色，才能保持可持續的成長和長期的競爭力。

感謝參與者的熱情互動與回饋，相信工作坊的許多專業知識，促使每個團隊的成長、提升競爭力，讓團隊更加緊密，也建立了團隊未來其他競賽或與投資人溝通的資料準備，激勵我們共同努力追求卓越。

第九屆綠獎徵件於2024/4/22起正式開跑，2024/8/31徵件截止。

綠獎由聯華電子主辦，聯合報系有故事、社企流與聯合報系文化基金會協辦，今年參與的企業有八家，包括台灣3M、東京威力科創、漢科系統科技、漢民科技、智原科技、大陽日酸系統科技、欣興電子、棨揚企業。透過綠獎，聯華電子期望激勵社會各界對環境問題的關注，並促進更多創新解決方案的出現，共同為地球的未來貢獻心力。