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化身一日電影院！行政院借鏡國際 以多元方式辦轉型正義教育訓練

中央社／ 台北29日電
行政院人權及轉型正義處今天發布新聞稿表示，他們以電影播映方式，在院內舉辦轉型正義教育訓練，借鏡國際經驗，反思台灣民主深化之路。圖為行政院。聯合報記者／蘇健忠 攝影
行政院人權及轉型正義處今天發布新聞稿表示，他們以電影播映方式，在院內舉辦轉型正義教育訓練，借鏡國際經驗，反思台灣民主深化之路。圖為行政院。聯合報記者／蘇健忠 攝影

行政院人權轉型正義處今天發布新聞稿表示，他們以電影播映方式，在院內舉辦轉型正義教育訓練，借鏡國際經驗，反思台灣民主深化之路。

行政院人權及轉型正義處表示，23日以電影播映方式，在行政院內舉辦轉型正義教育訓練，政務委員林明昕致詞時，肯定以多元方式辦理轉型正義教育訓練，期勉公務人員深化民主意識。

林明昕表示，去年2月行政院函頒「國家轉型正義教育行動綱領」，除揭示轉型正義教育的重要性與必要性外，也架構性、有系統地責成相關單位，依據行動綱領及其學習架構，分工提具各式行動方案。

林明昕指出，今年4月行政院出版「給民主世代公務員的備忘錄：轉型正義教育手冊」，並邀請政治受難者演講，從自身經驗分享對於當前轉型正義工程的觀察。透過賞析韓國電影「薄荷糖」，期許行政院及各部會公務人員從自身職掌出發，一同為守護自由民主憲政秩序而努力。

電影映後並邀請台灣大學政治學系教授黃長玲進行座談，以韓國民主化進程探討影片相關轉型正義議題，並同步回顧台灣發展現況。

行政院人權及轉型正義處表示，正委託話鹿學人有限公司辦理「開往記憶的列車：轉型正義巡迴影展」，在北、中、南及東部地區舉辦10場次社會溝通推廣活動，目前已完成5場次，後續場次歡迎各界踴躍報名參加。

行政院人權及轉型正義處說，正積極運用影音資源，與政府機關合辦教育訓練。現已與國防部軍事情報局及內政部移民署訓練中心等機關合作，結合映後座談，以多元活潑方式推動轉型正義教育。同步開放相關機關、學校及團體，申請借閱轉型正義相關影片，協力推動轉型正義教育。

人權 教育訓練 行政院 轉型正義 電影

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