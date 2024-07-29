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國科會科普短片徵件開跑 總獎金超過40萬元

中央社／ 台北29日電

國科會今天啟動第2屆「Open Call科普創意松」科普短片徵件，活動總獎金超過新台幣40萬元，並新增59秒內短影音（Shorts）獎項，報名將在10月31日截止，鼓勵高中職及大專院校在學學生，以個人或組隊方式參加，將科學轉譯成科普影片，擴大知識影響力。

國科會主任秘書林廣宏表示，台灣具有全球依賴的高科技實力，面對人工智慧（AI）時代，政府除要持續協助產業數位轉型、AI化外，推動下一代人才培育更是重中之重。

林廣宏指出，國科會每年持續辦理「台灣科普環島列車」、「Kiss Science-科學開門，青春不悶」等全國科普活動，聚焦校園高中及大專院校學生的「OpenCall科普創意松」科普短片競賽，去年於台北松菸舉行首屆競賽頒獎典禮暨科普成果展，受到各界熱烈迴響。

林廣宏表示，為引領學子持續發揮科學創意及影片轉譯能力，這屆競賽依高中職組、大專組分別徵件，作品內容以科學、科技為核心議題，並使用大眾化、生活化的語言，傳達正確的科學知識。

林廣宏指出，盼透過「Open Call科普創意松」，看到學子跨域合作與創意展現，培育更多未來科普傳播人才，讓台灣的科技、科學透過影音傳媒與數位潮流擴散，在全民心中種下科學的種子，進而理解科學、熱愛科技，厚植台灣源源不絕的科研競爭力。

國科會表示，「Open Call科普創意松」採網路報名，可個人或組隊參加，並歡迎跨校、跨科系，或與傳媒專業的學生跨域合作，爭取超過40萬元的總獎金與獲獎榮耀，活動自即日起受理報名至2024年10月31日下午5時止。

根據徵件簡章，本屆競賽增加短影音獎項，鼓勵學生發揮創意，製作59秒內的科普短影片，同時另有科學影片獎項，時長以10至15分鐘內為限。

國科會 影片

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