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競選團隊成員勞資爭議 于美人：不會虧待年輕人

中央社／ 台北29日電

主持人于美人去年參選台北市中正萬華立委敗選，競選團隊工讀生事後檢舉于美人未依法投保，另有成員提出加班費訴訟。于美人今天出面回應表示：「有錯就改，不會虧待年輕人。」

于美人的2名競選團隊成員今年6月向台北地方法院提起請求給付工資的民事訴訟，金額達新台幣16萬餘元。北院日前已進行調解，目前預定8月中旬開庭；另方面，于美人也遭工讀生向勞動部勞工保險局檢舉，指于美人未依勞動法令幫工讀生投保。

于美人今天接受媒體聯訪時表示，「我的律師函很清楚，我相信社會正能量，也相信選舉人員給我的幫忙，台灣是法治的社會，我有錯會改，不會虧待我的年輕人，現在事情進入法律了，民主需要法治保護和支持，我們有專業的分工，我會交代大家好好處理」。

于美人也特別提及這2名幕僚人員是在選後2個月才提告，「不論結果好壞，我都非常感謝工作人員，相關書面回應都有寫，我心光明，我一直都是抱持這樣的態度。」

另外，于美人除親自出面，也同步給予媒體聲明書，聲明提到，工讀生應聘的時候就已經表示已有勞保不願重複投保，競選團隊請工讀生簽切結書後，按實際工作時間發放工資，不過工讀生選後跟勞工局檢舉，于美人競選團隊緊急向勞工保險局補繳相關費用，工讀生權益未受損。

根據法規規定，立委擬參選人聘雇勞工須投就保及勞工職業災害保險，而勞保部分則是自願加保。

經查勞動部「違反勞動法令事業單位（雇主）查詢系統」，于美人5月時有遭勞保局開罰未為所屬勞工辦理勞工職業災害保險投保、退保手續；勞保局官員透露，針對勞工職業災害保險部分是開罰新台幣2萬元，就業保險也有裁罰，但金額涉及個資不方便說明。

針對加班費之情事，在聲明中于美人團隊表示，所發薪資是足額且超額的給付，未有積欠加班費情事，且目前該事件已經進入民事訴訟程序，交由法院處理。

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