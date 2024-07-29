發展航太工業 立委辦公聽會邀各界共同研討

隨著全球太空產業的蓬勃發展，政府於2019年通過第三期太空科技長程發展計畫，2021年並將太空產業列為六大核心戰略產業之一。傳統太空強權如亞洲的中、日、印均已達成載人太空飛行，但近年通訊衛星需求大增，商業火箭發射運送服務，印度也積極搶進。

台灣不僅有衛星與火箭的自主研製能量，也有堅實的半導體、資通訊、精密機械等產業基礎，面對巨大的全球航太市場及產業，如何瞄準主要發展方向，例如低軌衛星或中遠程飛機的市場及技術，行銷臺灣航太國家品牌，為此立法委員鍾佳濱國會辦公室今天邀集相關單位舉行一場「臺灣航太產業走向國際的現在與未來」公聽會，討論台灣航太產業如何走向國際。