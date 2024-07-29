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發展航太工業 立委辦公聽會邀各界共同研討

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
立法委員鍾佳濱（中）國會辦公室今天邀集相關單位舉行一場「臺灣航太產業走向國際的現在與未來」公聽會，討論台灣航太產業如何走向國際。記者邱德祥／攝影
立法委員鍾佳濱（中）國會辦公室今天邀集相關單位舉行一場「臺灣航太產業走向國際的現在與未來」公聽會，討論台灣航太產業如何走向國際。記者邱德祥／攝影

隨著全球太空產業的蓬勃發展，政府於2019年通過第三期太空科技長程發展計畫，2021年並將太空產業列為六大核心戰略產業之一。傳統太空強權如亞洲的中、日、印均已達成載人太空飛行，但近年通訊衛星需求大增，商業火箭發射運送服務，印度也積極搶進。

台灣不僅有衛星與火箭的自主研製能量，也有堅實的半導體、資通訊、精密機械等產業基礎，面對巨大的全球航太市場及產業，如何瞄準主要發展方向，例如低軌衛星或中遠程飛機的市場及技術，行銷臺灣航太國家品牌，為此立法委員鍾佳濱國會辦公室今天邀集相關單位舉行一場「臺灣航太產業走向國際的現在與未來」公聽會，討論台灣航太產業如何走向國際。

會中就臺灣在航太產業供應鏈的定位及核心競爭優勢為何，政府如何因應市場變化制定政策及產業發展策略，業界應如何應對發展達到期待的市場估有率並提收產品市場契合度進行討論。除美蘇等傳統太空強權，亞太各國如韓國、馬來西亞近年也開始投入發展太空科技，印度更於去年成功登陸月球南極，躋身太空強權國家，會議也邀請印度台北協會會長葉達夫來現身說法。

立法委員鍾佳濱國會辦公室今天邀集相關單位舉行一場「臺灣航太產業走向國際的現在與未來」公聽會，討論台灣航太產業如何走向國際，會議也邀請印度台北協會會長葉達夫（後左二）現身說法。記者邱德祥／攝影
立法委員鍾佳濱國會辦公室今天邀集相關單位舉行一場「臺灣航太產業走向國際的現在與未來」公聽會，討論台灣航太產業如何走向國際，會議也邀請印度台北協會會長葉達夫（後左二）現身說法。記者邱德祥／攝影
鍾佳濱辦公室「臺灣航太產業走向國際的現在與未來」公聽會，會議也邀請印度台北協會會長葉達夫（右）來現身說法。記者邱德祥／攝影
鍾佳濱辦公室「臺灣航太產業走向國際的現在與未來」公聽會，會議也邀請印度台北協會會長葉達夫（右）來現身說法。記者邱德祥／攝影
立法委員鍾佳濱（前右二）國會辦公室今天邀集相關單位舉行一場「臺灣航太產業走向國際的現在與未來」公聽會，討論台灣航太產業如何走向國際，立委和與會者合影。記者邱德祥／攝影
立法委員鍾佳濱（前右二）國會辦公室今天邀集相關單位舉行一場「臺灣航太產業走向國際的現在與未來」公聽會，討論台灣航太產業如何走向國際，立委和與會者合影。記者邱德祥／攝影

印度 太空 衛星

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