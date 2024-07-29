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台灣中長篇漫畫產製開放徵件 增開發費用規定

中央社／ 台北29日電

文化部去年首度推出「文化黑潮之T-Comics台灣中長篇漫畫產製徵案要點」，第2次徵件即日起受理申請，考量中長篇漫畫籌備期長，也增加可視個案僅先補助期前開發費用的規定。

文化部今天發布新聞稿表示，為進一步帶動漫畫相關人才、技術與製作規模升級，提升台灣漫畫整體能見度及市場性，文化部於去年底推出中長篇漫畫第1次徵件，共計有6案獲補助，補助總金額為新台幣2618萬元，其中包含在國內外有一定實績的漫畫IP續集，以及極具發展潛力的全新作品。

獲補助作品包含「空笑夢」長篇漫畫開發暨出版行銷計畫 、「成為奪心魔之必要」Vol.4-5及外傳漫畫產製暨行銷推廣案、「罌粟花 」Heroin-E -第1季條漫計畫、「怪島奇嶼」漫畫產製計畫、「決勝球 MoneyPitch」原創台灣本土棒球漫畫自製出版計畫、人氣科普漫畫IP「達克比辦案」與跨域應用等。

為持續中長篇漫畫開發動能，文化部表示，原則上每半年辦理1次徵件。第2次徵件維持由法人或團體提出申請，以紙本漫畫3-5集、數位漫畫翻頁漫畫總頁數450頁至750頁、條漫連載達130回以上等條件，補助金額最高可達700萬元。

考量中長篇漫畫可能需更多前期籌備，經聽取產業建議，文化部表示，徵件要點特別加入評審可針對建議項目補助，也就是提供可僅先行補助期前開發費用機會。

「文化黑潮之T-Comics台灣中長篇漫畫產製徵案要點」徵件即日起至10月15日受理申請。

台幣 文化部 黑潮

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