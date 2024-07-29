【專家之眼】文化部在巴黎奧運發揚台灣庶民文化？

2024年巴黎奧運推出了別出心裁的「文化奧運」，邀請參賽國展演自己的特色文化。台灣推出了電子花車和民間辦桌的摺疊式圓桌及塑膠椅，被批評低俗，文化部解釋說，這是「庶民文化」，要表現「濃濃的台味」，其支持者也紛紛護航，質問怎麼可以瞧不起庶民？

其實，真正瞧不起庶民的，應該是文化部，因為他們只看到庶民比較隨意的一面，就認定庶民「必須」是如此。譬如辦桌經常使用廉價且易於攜帶的桌椅，本是為了方便在空地臨時聚餐，大家開心吃喝完後，便鳥獸散，沒人管桌椅是否美觀，所以隨意一些也無所謂。然而，一旦遇上像結婚典禮這樣隆重的場合，辦桌可就不能太隨意了。主人與賓客們個個盛裝出席，若是桌椅一點質感都沒有，未免太不像樣。所以近年來的結婚辦桌，多半將桌椅蒙上精緻的布套，在視覺上顯得高雅一些，不致失禮。

可見庶民也是在意禮節的。他們懂得身為文明社會的一分子，什麼場合該穿什麼服裝，配合什麼樣的行為舉止。舉例來說，庶民身著背心，腳穿藍白拖，那是居家生活的輕鬆寫意，極少有人敢這樣穿到飯店吃喜酒，或去藝文中心聽音樂會。如果不換上像樣一點的衣服，還沒等別人投來異樣眼光，自己就先坐立不安了。

國立歷史博物館今年重新開幕的常態展當中，有一雙看似出土的藍白拖，做為台灣庶民文化的象徵，它與巴黎文化奧運的台灣辦桌展類似，表面上看起來像是發揚庶民文化，實際上是源自一種帶著偏見與歧視的刻板印象，以為庶民不管在什麼場合都穿藍白拖，把庶民自己都覺得上不了檯面的東西拿來「發揚光大」。

這次媒體還特別報導，要在巴黎奧運台灣館表演整套「牽亡歌」儀式。牽亡歌本是喪葬儀式牽亡魂之用，有些歌曲頗為動聽，曾被歌手改編到電視綜藝節目演唱過。這有點類似天主教殯葬彌撒當中的「安魂曲」，被許多作曲家拿來創作，像莫札特的「安魂曲」、布拉姆斯的「德意志安魂曲」，都是知名的合唱音樂。可是，從來不會有人把整套殯葬彌撒搬到舞台上演出，因為場合不對。今天把整套牽亡歌儀式搬到巴黎奧運演出，是否合適？主其事者恐應慎重考慮。

回想2010年世界博覽會，台灣館以天燈為造型，靈感來自平溪天燈，其實也是一種庶民的祈福文化。但它有因應場合，進行適度的設計與精緻化，既讓世人認識台灣的民俗，也可以提高平溪的知名度，振興觀光產業。到國外參展，關乎國家的體面，總要考慮如何讓外人容易理解與接受。這次巴黎台灣館能否給人留下好印象？頗令人擔憂。