文化奧運台灣館開幕 道地台味引近4000觀眾同歡

巴黎奧運開跑，文化奧運也宣告啟動，台灣館昨晚正式開幕，限定茄芷袋禮包、廟埕場景與4段截然不同的演出，吸引近4000名來自世界各地的觀眾，在巴黎感受1場最台灣味的夜晚。

文化部今天發布新聞稿表示，連奧運開幕都沒停過的大雨27日仍持續下著，策展團隊原本擔心沒有觀眾，但在巴黎拉維特園區台灣館開幕前1小時，現場開始出現排隊人潮，其中也是為了限量500份的「茄芷袋禮包」。

其中裝著小泡芙、珍珠奶茶雪糕等點心，加上正港啤酒玻璃杯及藍白拖元素台灣館主視覺徽章，讓留學生現場尖叫：「天啊！是最想念的義美小泡芙」，所有禮袋在開放入場1小時就發送完畢。

台灣館首日演出，從DJ QuestionMark的開場，以電音趴的氛圍，帶動全場熱舞展開，接續由箏、阮及笛組成的三重奏樂團「三個人」，以傳統樂器卻帶搖滾的演奏方式，刷新大家對傳統樂器的認知。

台灣首個女子馬戲「創造焦點」，以純粹的肢體語言演繹女性被父權打倒後重新站起的故事，讓現場觀眾深受感動。壓軸演出的歌手阿爆以跨越語言的溫暖歌聲，帶動全場合唱共舞，為開幕劃下完美句點。

文化部次長王時思開幕致詞時提及，世界對台灣的認識，也許來自全世界有9成以上晶片由台灣生產，但從今開始台灣要以文化藝術讓世界再次認識台灣。在文化奧運的會場上，帶來跨族群、語言、性別、跨越傳統與當代的演出，讓世界知道不管面對怎樣的處境，「台灣都不會膽怯面對，台灣要成為世界的一員」。

駐法代表吳志中指出，文化奧運將會讓大家看見，台灣除了是自由、民主及擁有半導體科技的國家，「台灣也是個文化大國」。

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）呼應王時思的致詞說，台灣不是只有珍珠奶茶，台灣是全世界最好學習華語及半導體、AI科技的國家，與世界所有民主國家共享自由、平等、博愛等價值觀，「我很幸運住在台灣，也歡迎所有的法國朋友到台灣」。

文化部表示，直到8月10日的每個晚上，台灣都將在巴黎拉維特園區用文化藝術與世界相會，歡迎大家至「臺灣文化前進巴黎文化奧運」官網及文化部粉絲專頁，共同關注巴黎奧運選手及文化奧運團隊的精彩表現。