聯合報一周大事7/21~7/27

1959年7月15日畢莉颱風來襲，造成各地淹水災害。針對台北市府辦理水災救濟有剋扣災糧嫌疑一事，社會局長李蘊權對此矢口否認，因而引起市議員和各區災民們強列不滿。1959年7月27日，台北市古亭、雙園兩區災民於閱報後知悉台北市社會局長的否認扣糧一事後，認為既沒有按照規定發給災糧，而又抹煞事實，大為憤慨，故聯名以書面向市議會陳情，說明他們被減發災糧情形，並推代表至議會作口頭報告。

2024-07-27 09:00