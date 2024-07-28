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聯合報一周大事7/21~7/27

聯合報／ 本報訊
凱米颱風為中南部地區帶來超大豪雨。記者劉學聖／攝影
凱米颱風為中南部地區帶來超大豪雨。記者劉學聖／攝影

國內

23日：衛福部食藥署預告日本食品輸入管制，日本境內限制流通產品仍維持禁止輸入台灣，原先被視為輻射食物的福島五縣產品則可輸台，等同於全面開放。

25日：颱風「凱米」襲台，這也是近八年來第一個登陸台灣的強颱，造成十死二失蹤，中南部受創嚴重，全台農損已近十八億元。

26日：新竹市長高虹安立委任內涉詐領助理費案，一審判七年四月徒刑，褫奪公權四年。

國外

21日：美國總統拜登在選戰倒數一○七天宣布退選，全力支持副總統賀錦麗出馬競選

24日：美國總統拜登發表全國演說。他以「捍衛民主」為主軸貫穿演說，而交棒給下一代是最好方式

27日：二○二四巴黎奧運在台灣時間凌晨開幕，這也是夏季奧運開幕式首次移師戶外舉行，選擇在塞納河（Seine River）水域進行，各國代表團以遊河方式登場。

巴黎奧運 拜登 日本

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