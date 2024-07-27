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李安妮：李登輝不是神 但要當成台灣人資產

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國史館今天舉辦「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，李登輝基金會董事長李安妮（左）表示，「李登輝絕對不是神，我們絕對不造神，但要把他當成台灣人的資產， 把李登輝留下來的東西好好加值」。記者周佑政／攝影
國史館今天舉辦「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，李登輝基金會董事長李安妮（左）表示，「李登輝絕對不是神，我們絕對不造神，但要把他當成台灣人的資產， 把李登輝留下來的東西好好加值」。記者周佑政／攝影

國史館今天舉辦「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，李登輝基金會董事長李安妮表示，「李登輝絕對不是神，我們絕對不造神，但要把他當成台灣人的資產， 把李登輝留下來的東西好好加值」。

李安妮今早出席「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，她表示，這幾年來有機會逐漸把李登輝留下的資產，逐漸透過國史館公共財化，也透過國史館的專業整理爬梳，讓事實呈現。「李登輝絕對不是神，我們絕對不造神，但要把他當成台灣人的資產， 把李登輝留下來的東西好好加值」。延續外交部長林佳龍所做的「李登輝學」，發展成「台灣學」的原型、原貌。

李安妮表示，自1996年之後，李登輝都是台灣人民的總統，不管喜不喜歡李登輝，都要以台灣為主體，來看這個領導人，為台灣在當時的時空環境下，帶領台灣走出哪些困境。

李安妮說，昨天看到一些司法判決，有人說要放鞭炮，有人覺得不勝唏噓，她最大的感受是，不論在哪個位置、從事什麼工作，都像在虎口上，「只是你所面臨的挑戰與潛在的危機，必須要有敏感的察覺到」。

李安妮表示，不論是怎樣的虎口，當擔任政治工作者，心態上一定要以公為本，這也是回顧李登輝在高校時代接受日本教育中的武士道精神分，所給他最深刻、牢記在心的圭臬。不論難題是來自制度性或人為的，最後的思考要回到事情的本質，以人民、以公為本，解決問題。

此外，李安妮提及，外界期待已久的李登輝圖書文物紀念館，在命運多舛的過程中，現在有一個政府角色的進入，相信會有更開闊性的發展。李登輝圖書文物紀念館不像中正紀念堂是讓大家膜拜的，她將在裡面規劃一個空間，由民眾策展「我和李登輝的故事」。

國史館館長陳儀深表示，解除戒嚴之後的台灣，同時也是面臨中國崛起的台灣，所幸有像李登輝這 樣勇敢睿智的領導人，帶領台灣渡過種種危機挑戰。李登輝很多重要史料的整理公開，有助於外界理解台灣處境艱難，領導人做出正確抉擇之不易。

台灣人 國史館 李安妮 李登輝

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