李登輝任內推動改革 國史館舉辦學術討論會

國史館與李登輝基金會共同舉辦「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會明天登場，國史館長陳儀深表示，改革之路向來布滿荊棘，化危機為轉機，李登輝獨到的遠見與過人的毅力，值得後人深入研究。

國史館今天發布新聞稿表示，國史館與李登輝基金會27、28日在國史館台北館區4樓大禮堂舉辦「虎口的難題—李登輝的抉擇」學術討論會，邀請國內外學者專家發表19篇論文，領域橫跨政治、外交、軍事、經濟、國防、憲政改革與政治文化，並邀請中央研究院社會所特聘研究員蕭新煌進行專題演講。

國史館表示，蕭新煌的講題是「從零距離、近距離和遠距離解讀李登輝面對難題的抉擇」，從3種不同距離的視野，來瞭解並解讀李登輝主政12年和其後政治生涯的所思、所言與所為，論述精闢而深刻，將為李登輝研究提示下一步的方向。

國史館長陳儀深表示，這次學術討論會所發表的李登輝相關論文成果豐碩，顯示在國史館與李登輝基金會多年來攜手合作之下，尤其去年建置「李登輝總統資料庫」、出版「李登輝先生大事長編」、「李登輝總統僚屬故舊訪談錄」等成果卓著，促使「李登輝研究」蒸蒸日上。

他指出，這次討論會的主軸是以李登輝面對國內外政治經濟結構的轉變與遭遇各種危機，做出一系列改革及因應的作為，其影響至今猶在。改革之路向來布滿荊棘，化危機為轉機，也顯示李登輝獨到的遠見與過人的毅力，種種作為值得後人深入研究。

李登輝基金會董事長李安妮表示，儘管李登輝「民主先生」之名廣為人知，但不論是公職生涯或卸任之後，對台灣的貢獻面向事實上非常廣泛，值得更全面與深入的探討。因此在接任基金會的董事長之後，已經連續4年舉辦大型的學術研討會或是論壇，期盼形塑不同領域的「李登輝研究」，使李登輝的智慧持續「公共財化」，並且持續深化在這片土地上。