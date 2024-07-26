宜蘭農損近千萬元 鄭麗君：盡快盤點從寬認定

颱風凱米昨天襲台，造成宜蘭縣農損近千萬元，行政院副院長鄭麗君今天上午前往宜蘭勘查西瓜和青蔥受損情形，指示農業部盡快盤點農損從寬認定，並從簡從速辦理，讓農民盡快取得救助金。

鄭麗君說，宜蘭縣的農作物包含西瓜、青蔥、番石榴等占地面積很大，也是宜蘭縣很重要的農作物，番石榴現在是產季，看得到受損情形，但西瓜目前是成長期，宜蘭縣種植面積有700多公頃，泡水後可能就損失了。

鄭麗君表示，她會請農業部針對各種和各地農作物盡快盤點農損，並從寬認定，並請農業部依據農業天然災害救助辦法，啟動現金救助機制，從簡從速辦理，讓農民盡快領到救助金度過難關。

鄭麗君說，2017年起有開辦農業保險，災後許多品項已達到起賠標準，農業金融署會促請產險公司儘速簡化理賠程序，農業部正研擬半年免息貸款，行政院也會全力支持，另外，颱風過後可能會產生病蟲害，也會請農業部全力協助農民防治病蟲害，避免農作物受到二次傷害。

鄭麗君說，農業部會儘速進行各項相關補助、免息等機制，與農民一同度過難關，讓農民能盡快復耕、復建，農業部也會隨時傾聽農民的需要，並滾動檢討。

根據農業部簡報，截至昨天下午4時，宜蘭縣農業災損為新台幣927萬元，西瓜部分，通報總損失約5.5萬元，主要為壯圍鄉被害面積1公頃，損害程度25％，損害情況為浸水。

青蔥部分，通報總損失約321萬元，三星鄉被害面積20公頃，損害程度20％，宜蘭市、壯圍鄉被害面積1.5公頃，損害程度35％，頭城鎮被害面積0.5公頃，損害程度30％。