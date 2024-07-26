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颱風過後防治登革熱 環境部籲巡倒清刷

中央社／ 台北26日電

颱風凱米為台灣帶來強風豪雨，環境部今天提醒，風災後1週是防治登革熱關鍵時期，提醒民眾應儘速檢查住家環境，檢查周遭積水處，清除積水容器等養蚊子的地方及孳生源。

環境部環境管理署新聞稿指出，登革熱是靠蚊子叮咬傳播病毒，颱風過後的間歇降雨容易使環境中出現積水容器，為病媒蚊提供孳生的條件，若病媒蚊在積水中產卵，約1週後就能羽化為登革熱病毒傳播媒介，兩週左右此地區的病媒蚊密度就有可能上升。

環境部提醒，民眾在大雨過後應主動檢查居家戶內外環境，並徹底執行「巡」、「倒」、「清」、「刷」的措施。

「巡檢」家中及周圍的花瓶、水盤、樹洞、天溝、廢水桶、廢保利龍、寶特瓶、鍋碗、水盆、水缸、盆栽底盤、塑膠帆布及廢輪胎等容易積水的物品與地下室積水處，將積水「倒掉」或弄乾，不需要的物品應分類「清除」，留下的物品要徹底「刷洗」，去除斑蚊蟲卵，並妥善整理、收納或倒置以避免再次積水，不讓病媒蚊有機可趁。

環境部呼籲民眾，清除垃圾時應將容易腐敗發臭的部分與大型廢棄物分開清理，若有較大型的廢棄家具、浴缸、水族箱等廢棄容器，可聯絡當地清潔隊協助清運，使用中的儲水容器則務必定期刷洗，並加蓋或加掛細網，以預防病媒蚊孳生。

此外，巷弄的天溝和水溝容易成為斑蚊孳生的防疫死角，請民眾特別檢查，主動清除積水或投藥防治。

環境部提醒，風災後清理家園、加強環境清潔消毒的同時，須做好手部及腳部安全防護，更要特別注意飲用水及食物衛生，飲用水要澈底煮沸或飲用包裝水，且食物要充分煮熟，食用食物前要確實洗手，在災後復原家園的階段，大家通力合作，保護自身也共同防治登革熱，才能守護美好的生活環境。

環境部 病媒蚊 登革熱 颱風

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