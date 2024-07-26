快訊

誇張！彰化鹿港大淹水…民眾當街跳水游泳 苦中作樂畫面曝

權值股重挫、台積電摔55元 台股大跌752點收22,119點 退守兩萬二

遇颱風沉沒…高雄林園沙灘驚見全裸男屍 警證實是「福順輪」船員

環團批以核減碳不切實際 罔顧核安核廢問題

中央社／ 台北26日電

核電議題近期再受矚目，環保團體今天指出，產業界的「以核減碳」是不切實際的說法，罔顧核安及核廢處理問題，且評估核電延役時程，現有3座核電廠對2030減碳目標毫無幫助。

國家氣候變遷對策委員會議預定於8月上旬召開，由於擔任副召集人的和碩董事長童子賢發表「核綠共存」說法，讓核電使用議題再受各界矚目。

核三廠1號機明天正式停機，環保團體全國廢核行動平台今天召開記者會，一一駁斥近日核電支持者的言論，並呼籲國會應放棄修惡核安管制法規，讓核三廠如期延役。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣指出，核三廠從1984年開始運轉，1號機明天將依法停止運轉，2號機則是明年5月17日停機，這是依法明訂的期限，也是台灣從1985年反核運動的成果，產業界近日卻高喊「以核減碳」，完全迴避台灣核電廠是否耐震、能否排除核災可能性、大量的核廢料無法處理等問題，「這樣討論是沒有品質的」。

崔愫欣說，核電風險與成本高昂，核電延役也絕非如擁核者說延役就延役這麼簡單，在老舊核電廠核安疑慮未釐清、核廢料尚未有解決路徑前，討論核電延役都不切實際也緩不濟急，想要繼續使用核電廠的政治人物，應先提出負責任的核廢政策來說服大眾，先確保核安及核廢料的處置，再討論延役與否。

媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美說，有人稱氣候變遷太危急因此可以忽視使用核電的問題，「這是很夢幻的想法」，核一廠已實質除役，很多發電設備、電塔都已搬移，設備也多年沒有維護，而核二廠兩部機組也無法繼續運轉，經濟部長郭智輝日前公開表示，核三廠要延役須先停機更換設備，能否在2030年完工啟用都是問號，顯見現有3座核電廠對2030減碳目標可能毫無幫助。

地球公民基金會副執行長黃靖庭則說，根據電力供需報告，台灣目前電力供給規劃至2030年前，夜間備轉容量率大致都有10%以上的水準，根本沒有所謂的「缺電」，在野黨日前在立法院使用缺電謠言來恐嚇社會大眾是踐踏科學、理性、務實的說法。

黃靖庭也說，國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢、顧問李遠哲等主張核能延役可以淨零滅碳，是不切實際、緩不濟急的說法，核能延役的評估與機組更新至少需5到10年，這意味著2030年前1度核電都不可能發得出來，核三廠電力低貢獻又有高風險，因此除役剛剛好。

台灣環境保護聯盟學術委員林仁斌指出，老舊核電廠當年都未經詳實地質調查和環境影響評估，如果要繼續運轉一定要經過詳實檢查了解老化情況，評估堪用性、安全性、環境影響以及改善所需成本。

林仁斌說，台灣與日本同處地震帶，類似的核災如果發生在地狹人稠的台灣，後果不堪設想，甚至導致台灣滅亡，縱使幸運地核電廠正常運轉，面對高階、低階核廢料無法妥善處置及選址的戰題，所產生的核廢料也將成為後代子孫長遠的負擔。

全國廢核行動平台表示，發展核電違反世代正義也危害台灣的永續發展，再生能源發展與節約能源才是未來之道，政府已有具體可行的減碳方法與淨零轉型路徑，完全看不出台灣有什麼理由要「以核減碳」，也不理解為什麼國家氣候變遷委員會要討論核電，堅決反對使用核電減碳。

核三廠 核電 減碳

延伸閱讀

環團批「以核減碳」不切實際 反對氣候委員會討論核電延役

核廢料似危實安？ 科技藍委：核能議題不應受意識形態操弄

恆春核三廠1號機延役否 藍綠白立委各有看法

反核團體：核安疑慮未釐清 籲藍營撤核電延役案

相關新聞

駐日代表謝長廷將卸任返國 日本國會議員辦感謝會

駐日代表謝長廷即將卸任返國，日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」昨天舉辦感謝會為他送行。此外，日本最大在野黨立憲民主...

雲林農田成汪洋 張嘉郡：政院應儘速啟動農損救助

颱風凱米帶來豪雨重創雲林縣，導致多條河川水位暴漲，造成多處嚴重淹水，農田已是汪洋一片。國民黨立委張嘉郡主張，行政院應儘速...

照片看歷史／1977年反共義士范園焱立院演說 批中共專搞欺騙壓榨

1977年7月26日，反共義士范園焱在立法院發表演說，他在演說中指出，中共是一個專搞欺騙壓榨的黨，是一個篡改歷史的黨，也是一個顛倒是非、混淆黑白的黨，更是一個不顧人民死活的黨。毛澤東過去所謂的「共產社會終將實現」，只是一個幻想，最後將為人民所共棄。 1977年7月7日：中共解放軍飛行員范園焱駕駛一架米格-19型戰鬥機來台投誠，在國共隔海對峙的氛圍下，一夕之間成為台灣家喻戶曉的「反共義士」。

大直國際新富聚落 精品小宅稀有問世受青睞

全台房市歷經市場洗禮，但黃金地段依舊能脫穎而出！有別於傳統豪宅區，大直是台北市的新興豪宅聚落，不僅坐擁國際級商辦核心、內科高科技產業鏈結、頂級星級飯店、百貨商圈外，更有身價易漲難跌的水岸豪宅林立，長年

臺中地政金光閃閃 金檔、金質雙冠

臺中市政府地政局金光閃閃、得獎連連！有機關檔案管理「奧斯卡獎」之稱的「金檔獎」，臺中市地政局累計勇奪八金，2023年第20屆「金檔獎」由清水地政事務所抱回，再度為臺中地政團隊爭光，更象徵臺中地政團隊持

開拓未來續航力 博幼基金會與滙豐台灣幫偏鄉孩子點一盞燈

身處水泥叢林，我們早已習慣資訊爆炸的生活，並練就汲取所需資訊、摸索出未來方向的技能；然而在同座島嶼的彼端，卻有正值學齡階段的孩子囿於家庭狀況、師資缺乏等因素，在畢業後的職涯選擇不得已限縮了多元發展的可

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。