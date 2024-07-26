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卓榮泰台南勘災 宣布農業天然災害貸款半年免息

中央社／ 台南26日電

颱風凱米雖逐漸遠離，但台南仍風雨交加，行政院長卓榮泰今天視察農損災情時宣布，農業天然災害貸款半年免息，讓農民心安。

卓榮泰今天視察台南市學甲區高粱籽實農作災損，沿著產業道路走過淹水農田；卓榮泰指出，看到這個景象，顯示颱風非常強，2、3天下了全台1年雨量，造成5人罹難及688人受傷，他代表政府致意，也請保重，政府正全面檢討過去的排水設施。

卓榮泰表示，這3天受到颱風侵襲，昨天因風強雨大，交通不便受阻，他無法第一時間到災區和民眾站在一起，實在非常不安，只能從應變中心掌握各地狀況，且和22縣市首長通過電話，中央也回應地方需求。

卓榮泰說，總統賴清德到高雄勘災，他到台南、嘉義及雲林，行政院副院長鄭麗君到宜蘭，國防部長顧立雄也到屏東調配整備國軍人力，他很感謝國軍停止演習投入救災。

卓榮泰表示，此次颱風農損初估已達新台幣3億6000多萬元，受損面積4115公頃，相信還會再增加，政府啟動農業救災機制，從寬認定、簡化流程，確實補助到位，以減少農民損失。

卓榮泰同時宣布，農業天然災害貸款半年免息，讓農民心安。此外，淹水50公分以上人家，除地方政府補助，中央再加2萬元，且將和地方政府協調對中低收入戶補助加到1萬元。

卓榮泰表示，中央將擬定新的補助方向及程序，建立模範標準。

卓榮泰 農民 颱風

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