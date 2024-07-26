「老狐狸」澳洲首映 導演蕭雅全盼作品跨越時空

以台灣1980年代為背景的電影「老狐狸」25日於澳洲首映，作為第7屆澳洲台灣影展開幕片，金馬導演蕭雅全在台灣強颱之際抵達雪梨與影迷座談。他盼作品能夠突破時間與空間，不同文化背景觀眾都能理解。

第7屆「澳洲台灣影展」昨晚在雪梨市中心的EventCinemas盛大開幕，為澳洲的一大台灣文化盛事。今年的開幕片「老狐狸」不僅讓導演蕭雅全贏得第60屆金馬獎最佳導演獎，還囊括最佳男配角、最佳原創電影音樂和最佳造型設計等四項大獎。此外，蕭雅全也以此片在今年7月的第26屆台北電影獎中獲頒最佳導演。

蕭雅全接受中央社訪問時表示，他認為作品應該要突破特定的時間和空間，「就像我們可以理解17世紀的愛爾蘭故事、15世紀的印度故事，只要情感是普世價值，大家都能看懂」，而不僅限於經歷1989年台灣的人。

即使已經看過自己的作品數百遍，蕭雅全依然堅持在影廳內與觀眾一同觀看放映，「到不同國家放映時，我希望在場內感受觀眾的反應，這也會是下一個創作的線索和養分，目前很高興能獲得觀眾的共鳴」，他說。

談到凱米颱風前夕驚險起飛，蕭雅全笑稱，他隨時關注班機狀況，行李準備好但始終沒有裝箱，在女兒的催促下才裝箱，直到抵達機場，仍懷疑「真的會起飛嗎？」

蕭雅全在映後座談中與觀眾互動，來自不同文化背景的觀眾踴躍提問，包括作品音樂的創作含義、戲中古董豪車的選擇及角色設定等。

蕭雅全分享，「老狐狸」跨越了從過去到現在，他最喜歡劉冠廷飾演的角色「廖泰來」，「廖泰來」就像他的媽媽，但在其他人眼中可能像是他們的爸爸，「最後我們發現，這樣的人是整個世代的象徵。」

「老狐狸」也像是蕭雅全寫給孩子的家書。他感性地說，「我拍這部電影，是想向孩子介紹這個世界。我發現我不能再建議他們像我媽媽那樣生活，因為時代變得更殘酷、更困難」，這世界有很多善良和自私，唯一的關鍵是選擇。

談到「老狐狸」音樂製作，蕭雅全認為，「音樂有種魔力，可以瞬間把我們帶回某個時空，就像聽到某首歌會想起初戀或某次爭吵」，因此，他與音樂人侯志堅討論音樂設計後，未選擇使用當時年代的音樂。

除了當地影迷，駐雪梨辦事處還邀請了當地政要及其他駐雪梨的友好國家外交官員，包括美國區域政策領事、捷克總領事、愛爾蘭總領事，還有斯洛伐克、日本等國的領事館人員前來觀影。

新南威爾斯州（New South Wales）上議院議員孟洛（Jacqui Munro）對中央社說，這是她首次觀賞台灣電影，她非常興奮能看到台灣電影的樣貌及其獨特的視角。「澳洲台灣影展」在多元文化的澳洲非常有價值，通過台灣電影能看到如此豐富的多元文化。

駐雪梨辦事處處長吳正偉表示，這是展示台灣多元文化的重要場合，外交人員除了政府聯繫，還在各國文化拓展合作中扮演重要角色。希望通過這個平台，讓在雪梨的外交人員了解台灣文化，電影是很重要的方式。

澳洲台灣影展總監吳耀祖表示，今年影展在澳洲6個城市舉辦，共50場放映，其中20場為澳洲首映。今年特別新增「原住民作品」單元，很榮幸能推廣台灣文化。