快訊

高虹安助理費涉貪46萬無罪答辯失望了 今判7年4月將停職

「毒蟲影帝」劉亞仁驚爆性侵硬上！趁男子熟睡施暴得逞

「沒料到教育界如此惡化」 老師如何逃離情緒黑洞？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

雲林農田成汪洋 張嘉郡：政院應儘速啟動農損救助

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
雲林縣玉米、香蕉、甘蔗等高莖作物倒伏嚴重，初報損失逾2千萬元，圖為莿桐鄉的香蕉倒伏。 圖／莿桐鄉公所提供
雲林縣玉米、香蕉、甘蔗等高莖作物倒伏嚴重，初報損失逾2千萬元，圖為莿桐鄉的香蕉倒伏。 圖／莿桐鄉公所提供

颱風凱米帶來豪雨重創雲林縣，導致多條河川水位暴漲，造成多處嚴重淹水，農田已是汪洋一片。國民黨立委張嘉郡主張，行政院應儘速啟動「凱米颱風災害救助專案」，秉持從速、從簡、從寬原則，並考量生產成本提高救助金額，全力協助受災農民復耕與復建，並辦理現金救助與低利貸款，協助受災民眾儘速重建家園。

雲林縣內多條央管河川水位暴漲，導致大湖口溪、石牛溪等多條河川水位高漲，溪水水位超過警戒線，雨水無法順利排出，部分地區淹水深度超過1公尺，對居民生活造成巨大影響和損失。

張嘉郡表示，雲林是農業大縣，多數農田在此次颱風中已是汪洋一片，農民一整季的心血都泡湯，她將全力向中央政府爭取災損補助，並督促相關部門加快審核和撥款程序，以儘早幫助受災居民與農民重建家園。

張嘉郡主張，行政院與農業部應該儘速勘災及確認災情，並啟動救助機制，秉持從速、從簡、從寬原則，全力協助農民儘速復耕與復建，中央應協助地方辦理現金救助，依農損統計資料確認災情，並辦理現金救助公告或低利貸款公告等相關救助事宜。

張嘉郡表示，農業部也應該依據各種農作物的生產成本，適度放寬調整救助標準與提高救助金額，在符合公平與比例原則的前提下，讓受災農民獲得合理的補助，讓農民能放心投入重建。

張嘉郡表示，針對這次受災嚴重的中南部縣市，包括雲林縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣等，應實施全區域全品項適用農業天然災害現金救助及低利貸款。

張嘉郡表示，這次災情非常嚴重，希望中央與地方攜手，協助民眾盡快恢復家園，也加強防颱能力，預防接下來可能的風災與極端氣候變遷的衝擊，「天佑台灣、天佑雲林。」

張嘉郡 豪雨 農民 雲林 颱風

延伸閱讀

民眾黨立委服務處、雲林縣黨部揭牌 柯文哲：象徵基層扎根的決心

張嘉郡爭取改善雲林交通路網 獲中央3600萬補助

綠反公糧調漲又不提異議 張嘉郡批：只有政治沒有農民

推遲30年斗六鐵路高架化 關卡終獲突破張嘉郡會勘說明

相關新聞

駐日代表謝長廷將卸任返國 日本國會議員辦感謝會

駐日代表謝長廷即將卸任返國，日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」昨天舉辦感謝會為他送行。此外，日本最大在野黨立憲民主...

雲林農田成汪洋 張嘉郡：政院應儘速啟動農損救助

颱風凱米帶來豪雨重創雲林縣，導致多條河川水位暴漲，造成多處嚴重淹水，農田已是汪洋一片。國民黨立委張嘉郡主張，行政院應儘速...

照片看歷史／1977年反共義士范園焱立院演說 批中共專搞欺騙壓榨

1977年7月26日，反共義士范園焱在立法院發表演說，他在演說中指出，中共是一個專搞欺騙壓榨的黨，是一個篡改歷史的黨，也是一個顛倒是非、混淆黑白的黨，更是一個不顧人民死活的黨。毛澤東過去所謂的「共產社會終將實現」，只是一個幻想，最後將為人民所共棄。 1977年7月7日：中共解放軍飛行員范園焱駕駛一架米格-19型戰鬥機來台投誠，在國共隔海對峙的氛圍下，一夕之間成為台灣家喻戶曉的「反共義士」。

大直國際新富聚落 精品小宅稀有問世受青睞

全台房市歷經市場洗禮，但黃金地段依舊能脫穎而出！有別於傳統豪宅區，大直是台北市的新興豪宅聚落，不僅坐擁國際級商辦核心、內科高科技產業鏈結、頂級星級飯店、百貨商圈外，更有身價易漲難跌的水岸豪宅林立，長年

臺中地政金光閃閃 金檔、金質雙冠

臺中市政府地政局金光閃閃、得獎連連！有機關檔案管理「奧斯卡獎」之稱的「金檔獎」，臺中市地政局累計勇奪八金，2023年第20屆「金檔獎」由清水地政事務所抱回，再度為臺中地政團隊爭光，更象徵臺中地政團隊持

開拓未來續航力 博幼基金會與滙豐台灣幫偏鄉孩子點一盞燈

身處水泥叢林，我們早已習慣資訊爆炸的生活，並練就汲取所需資訊、摸索出未來方向的技能；然而在同座島嶼的彼端，卻有正值學齡階段的孩子囿於家庭狀況、師資缺乏等因素，在畢業後的職涯選擇不得已限縮了多元發展的可

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。