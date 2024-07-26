駐日代表謝長廷將卸任返國 日本國會議員辦感謝會

駐日代表謝長廷即將卸任返國，日本國會跨黨派友台團體「日華議員懇談會」昨天舉辦感謝會為他送行。此外，日本最大在野黨立憲民主黨的「日台議員懇談會」也為他舉辦送別會。

謝長廷在臉書（facebook）發文表示，昨天參加立憲民主黨的日台議員懇談會和日華懇等兩場國會議員的送別會，目前日本國會休會，很多人專程趕來參加，8年來有說不完的回憶，大家聊起來充滿感性，參加的日本友人也紛紛對台灣的凱米颱風是否造成災情，表達關心。

謝長廷寫道：「這兩天我們（駐日代表處）都在查詢有沒有台灣旅客因班機取消而滯留的問題，隨時解決。至於台灣本土的災情，沒有第一手資訊，只能謝謝大家關心，這也是善的循環的現象吧！」

日華懇會長、眾議員古屋圭司在臉書發文寫道：「為了表達對台灣的代表處代表（相當於大使）謝長廷的感謝，日華懇舉辦感謝會。2016年蔡英文就任總統後，謝長廷擔任駐日代表8年多，據悉近期新任大使將就任。」

古屋表示，儘管日本國會目前是休會期間，但還是有很多跨黨派國會議員來參加這場感謝會。這8年來，謝長廷為了解決許多課題盡心盡力。

舉例而言，除了促使與地方的交流更加熱絡外，4年前發生COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，日本全面缺乏醫療口罩時，謝長廷直接聯絡蔡總統，迅速贈送200萬片醫療用、約是一架巨無霸飛機載運量的口罩運至日本，日華懇將這些口罩轉送到日本的傳染病指定醫院、特別支援學校（特教學校）。

此外，每當災害發生，謝長廷都迅速主導捐善款的馳援，諸多事蹟不勝枚舉。

古屋寫道：「患難相助才是真正的信賴與羈絆的象徵。」

古屋表示，他看到媒體報導自民黨總務會長森山裕日前訪問中國，與中國外交部長王毅會談時，王毅表明對日本有很多國會議員訪台現狀的不滿。言下之意，日本國會議員訪台的人數遠多於訪中的人數。

古屋表示，他聽了王毅的說法感到很訝異。不過，訪台的日本國會議員多正象徵著台日的信賴與羈絆，日本國會議員是基於自主意願有很多人訪台，中國根本是錯怪對象了。更何況，正因為台日無正式邦交，所以議員外交所扮演的角色極為重要。

古屋進一步指出，安倍政府時代的對中關係主張「戰略互惠關係」，亦即「互利的話，就持續進行經濟等交流」，這是不會改變的，因為中國並非共享法治、民主、尊重基本人權等價值觀的國家。

古屋認為，如果中國期盼有很多日本國會議員訪中的話，不應以上對下的目光做批評，而是應以真摯的心去推動。

立憲民主黨、日華懇分別為歡送謝長廷舉辦集會，駐日副代表蔡明耀等駐日官員陪同出席。

立憲民主黨出席歡送會的國會議員包括前首相野田佳彥、笠浩史、松原仁等。

日華懇出席歡送會的國會議員，包括目前民調呼聲最高的下屆首相人選，自民黨前幹事長（前秘書長）石破茂、自民黨前政調會長萩生田光一、前經濟產業大臣西村康稔、前總務大臣金子恭之、前數位大臣牧島Karen等眾議員，以及「台灣女婿」瀧波宏文、有村治子等參議員。

日本時事通信社報導，日華懇在東京的一家大飯店為謝長廷舉辦歡送會，朝野政黨國會議員共約50人參加。古屋在致詞表示，希望今後台日交流愈來愈熱絡。