企業總部租不如買成趨勢！頭家搶攻桃園市政特區低基期、極稀有地標A辦

通膨加上景氣回溫，資金潮推波助瀾，使市中心商辦租金不斷刷新天花板。據仲量聯行統計，北市2024上半年辦公租金每坪月租平均達3,196元，也就是說，企業在台北市租賃一間100坪的B辦，一年租金逼近4百萬元，將大幅增加企業營運成本，讓目光前瞻的企業主乾脆購入北台灣區域基期仍低的A辦，把租金變房貸，增加企業資產，一舉將企業總部舊換新，更有助企業轉型升級。桃園市政特區因位居國門首站，同時具有市中心機能，企業主台北三分之一價即可入主國際級頂辦，因此成為近期商辦市場新寵。

市中心商辦租金不斷刷新天花板，商辦租不如買成趨勢。 圖／黎詩彥 攝影

桃園擁有智慧醫療、航太、物聯網、物流等產業優勢，同時是世界最大的AI人工智慧伺服器製造基地，知名企業包括微軟、美超微（Supermicro）、微星（MSI）、廣達等皆在桃園設廠，景氣蓬勃勢必將帶動城市商辦需求。企業主選在現今低基期階段，將一部份資產投入不動產市場，與產業發展一同成長，是長期資產配置必備的重要板塊，且置產商辦不受豪宅稅、囤房稅限制，可自用、出租、傳承，更是進可攻、退可守的不敗選擇。

放眼北台灣商辦市場，台北市信義計畫區頂辦大多只租不賣，未來五年商辦供給增多，恐淪為「房客市場」，桃園因有航空城、捷運、都市計畫等議題，不只吸引雙北人口移居，企業也紛紛在桃園設立據點。其中傳統的市區，過去二十年因台商西進，只蓋豪宅不蓋商辦，如今成為商辦真空帶，寥寥無幾的新商辦目前入手價約5字頭，租金達1500-1800元，且大多呈現滿租狀態，供不應求！

桃園炙手可熱的新商辦哪裡找？看中廣大企業的需求，近期新總陽建設攜手國際知名建築團隊Aedas，於桃園最新的核心區—市政特區唯一６０米大興西路上，打造地標級A辦「NFC環球經貿中心」，在業界引爆話題。大興西路之於桃園市政特區，猶如仁愛路林蔭大道之於台北市政府，穩居王者地段。「NFC環球經貿中心」周圍有司法園區，且鄰近中正藝文特區豪宅聚落，業者表示，許多董事長相中其地段優勢，無論從藝文特區到這裡，或是1分鐘上交流道、往返台北都非常方便，所以希望將企業總部定址於此，也有律師事務所、診所有進駐意願，就近服務高資產客群，未來桃園市政特區除了擁有國際級的市容街廓，也可望具備豐沛的複合式機能。

「NFC環球經貿中心」位於桃園市政特區唯一的６０米大興西路上，圖為3D示意圖。 圖／甲山林 提供

除了立地條件十分珍稀，「NFC環球經貿中心」特邀請國際團隊Aedas打造區域地標建築，訴求「外觀就是名片」，以時尚、科技的建築體獲得周遊列國的企業主讚賞。Aedas為全球前十大事務所之一，新加坡市政中心、澳門金沙酒店、台北南港鵝卵石形狀的砳建築..等，皆出自Aedas之手。名家設計、國際化的企業門面，讓「NFC環球經貿中心 」在桃園商辦市場鶴立雞群，成為企業主接待貴賓、招募人才的利器，100至800坪可彈性運用，挑高12米7氣派門廳、露天泳池、複合式商場等公設，規模和格局都是區域首屈一指、無可比擬，有助企業升級、禮遇貴賓、資產佈局。