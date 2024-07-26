桃園核心房價凹陷區 「織未來」3字頭房價最後倒數

桃園建設不斷，其中最受到矚目為「桃園鐵路地下化」工程，中壢車站與桃園車站陸續宣布動工，此計畫包括改建桃園、內壢、中壢3座既有車站，另新建鳳鳴、中路、桃園醫院、中原、平鎮5座車站，預計於2033年通車，該項建設也預料會帶動周邊房市，房市專家認為：桃園中壢是最受到關注的，但大家可能忽略了真正的黑馬「內壢站」。

內壢車站即將改建，未來搭配結合遠東集團內壢紡織廠都市更新，內壢即將迎來嶄新風貌。 圖／織未來 提供

內壢火車站預計打造「內壢之心」都市再造計畫，內壢車站本體將轉型為商業大樓，前方道路將拓展為8線道，鐵道將變成為百米寬綠園道，更令人的期待的是，內壢車站周邊更擁有民間建設的支持，3萬坪遠東內壢紡織廠工業土地變更中，未來預計更新為商業、醫療專用與住宅區，遠東集團預計在此設立亞東醫院及遠東集團精品百貨公司。

「織未來」未來對位內壢新站、國際精品百貨與遠東國際會議中心（圖為3D合成示意圖）。 圖／織未來 提供

目前遠東集團已斥資近百億元於內壢打造「遠東國際會議中心」、「有庠紀念館」、「藝術中心」3棟建築，其中會議中心更邀請西班牙國寶級建築師結構詩人Dr. Calatrava打造設計，規劃北台灣第一座葡萄園式音樂廳，將成為桃園市文化新地標，屆時若與3萬坪商業、醫療新區結合，將徹底改變內壢周邊的城市風貌。

內壢位於桃園核心，生活機能絕佳，房價對比桃園、中壢，相對親民。 圖／織未來 提供

內壢嶄新風貌也吸引到開發商關注，最新預售個案「織未來」就受到青睞。外界認為：近幾年桃園房市目光不在內壢，主要是當地土地稀有，顯少有大型開發用地，「織未來」是目前內壢周邊推案之中基地條件、產品規劃最頂的個案。

「織未來」位於內壢永豐生活圈，距離未來紅線桃園醫院站約550公尺，具有軌道經濟宅優勢，基地面積2476坪，是唯一四面臨路且完整街廓的方正基地

更是唯一擁有面公園的景觀優勢，更規劃環繞400米林蔭步道，戶戶都有舒適的棟距視野，享受桃園中壢八德區的市景。

「織未來」規劃16項全齡化奢華公設，提供住戶如飯店般的享受（圖為3D合成示意圖）。 圖／織未來 提供

產品規劃為2-4房，「織未來」更用心規劃奢華氣派迎賓大廳、日系圖書館、兩間大小包廂的KTV、KTV歡唱亭、娛樂室、廚藝教室、健身房、瑜珈室、兒童遊戲室、多功能閱讀室、家教室、環球電影院等16項全齡化奢華公設、提供老中青三代如飯店般的享受。

「織未來」社區內規劃電影院，不用出門在家就像威秀影城（圖為3D合成示意圖）。 圖／織未來 提供

其中娛樂室規劃籃球機、飛鏢機、桌上曲棍球及手足球等設施；被譽為爸媽救星的兒童遊戲室更廣達17坪空間，戶外也設有社區住戶獨享的遊戲區、溜滑梯等遊戲設施，給予小孩充足的放電空間；充滿書香的日系圖書館，將由專家與日系書店團隊進行選冊搭配多元的閱讀環境，可靜可動的公設規劃給予住戶大大便利；為符合目前宅經濟時代，社區規劃約30坪宅配室、配置層架規劃，可收納全社區住戶的宅配件，處處都是貼心設計。

業者表示：「織未來」推出後，受到內壢在地與桃園客戶支持，主要是目前桃園核心區域的價格皆已坐5望6，「織未來」所屬的內壢永豐生活圈，為桃園房價凹陷帶。目前主推為45坪四房空間，總價親民，對比桃園中路重劃區、小檜溪重劃區，價格極具優勢，且內壢未來有捷運、商場、國際會議廳等話題，一應俱全的條件，將帶動當地發展，未來房價指日可待。