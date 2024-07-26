璞永攜手陳瑞憲打造「敦仰」唯一性 吸引高端客層收藏

巴菲特的傳奇合夥人查理．蒙格（Charles Munger），向來以犀利直白的投資哲學聞名，在《蒙格之道》寫道：「好的投資機會就是這樣，可遇而不可求。」並提及：「做投資的祕訣在於，你能看出機會，而且當屬於你的大機會出現時，你能看懂，別人看不懂。 」

許多人將查理．蒙格的思想奉為圭臬，更是高資產族群的成功要件，尤其面對近幾年全球通膨壓力持續上升，高資產族群面臨如何有效對抗通膨？財富如何增值保值等議題，可以在台北豪宅市場，看出高資產族群佈局的端倪。

近期位於敦化北路56號的「敦仰」，頂樓以每坪超過250萬的成交單價，寫下松山區歷史成交高價，超越不少信義計畫區內豪宅的單坪價格，享有地段優勢外，讓人買單的原因，是璞永建設品牌與擁有「建築詩人」美譽的國際設計大師陳瑞憲雙強聯手，替這塊可遇不可求的基地，打造宛如美術館的住宅建築。

圖／海悅國際開發 提供

「敦仰」由璞永建設攜手豐泰地產用心規劃，為璞永建設第 50 號作品，基地前身為知名的蘇黎世保險大樓，與4600米的敦化大道樹海面對面，視野直接鳥瞰小巨蛋及信義計畫區，享有遼闊的永久棟距，這塊基地難能可貴之處，不僅僅在於座落台北頂尖林蔭大道敦化北路上，更重要的是，若以敦化南、北路來看，僅此地段面對如此開闊的視野，屬於精華中的精華。

面對蓊鬱綠意與城市核心，陳瑞憲重新梳理人與建築、城市、自然間的關係，希冀將「敦仰」打造成美術館，這靈感來自森林中的美術館──荷蘭克勒勒．米勒博物館（Kröller-Müller Museum）。設計師陳瑞憲回憶，該博物館似乎刻意不讓人直接驅車前往，必須漫步穿行一座森林才能抵達，而在步行接近的過程中，內心的輕鬆愉悅與沉澱期待，為進入美術館後的情緒創造了轉換與感動，這樣的氛圍呼應著未來住戶們從敦化南北路回到「敦仰」的生活體驗。

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陳瑞憲一向擅長打造詩意建築，以美學奠定全新高度，過去陳瑞憲操刀的誠品書店室內空間、故宮三希堂、君品酒店、華航頭等艙等設計作品均名聞海內外，國內許多大企業家的私人宅邸也常見他的手筆。

此次「敦仰」展現高度敘事性，整體設計蘊含詩人思維，建築結構上講求如詩詞平仄、對仗工整性，設計表現則如優雅詩句，以優美辭藻帶出，互相搭配之下建構作品完整性。

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一改過去許多北市豪宅多半以新古典、崗石為外觀設計，陳瑞憲選用超白玻全玻璃帷幕、搭配低反射金屬搭配淺色石材，作為建築立面設計基調，以森林為核心，將藝術建築帶進自然森林裡，讓建築保留通透性，從屋內可以眺望北市珍稀綠帶，彷彿建築大師貝律銘所言：「我深深相信，光線正是一座建築成功與否的關鍵。」

掌握關鍵要素，陳瑞憲在基座設計上，以罕見的奢華石材襯托曲面玻璃包覆並拉高至8米，加之造型摩登的曲面頂檐，讓它們兼具曲線、流動性與穿透感，打造出亦剛亦柔的獨特建築。

「我希望人在走進我設計的作品時，也能被它的詩意打動，即使只有一下子也好。」陳瑞憲在社群媒體的自介提到自身對作品的期望，這樣的詩意延伸至建築內部。

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步入「敦仰」迎賓大廳，地板石材以羅馬白、藍雕紫晶、銀河灰，三種大理石拼接出類似香奈兒織紋的地坪紋理，與天花板特殊石材肌理相互呼應，自然呈現與空間一體成形般的包覆感。

接待Lounge挑高壁面大量採用墨黑石材，波浪曲線的雕琢柱列一氣呵成，天花則以鏡面月圓造型不鏽鋼襯托，將鏡面的概念帶入，平靜如鏡的湖面象徵著心靈沉澱，更奠定「敦仰」獨到的美學價值。

「敦仰」更將最珍貴的頂層作為泳池會所使用，同時頂層休憩區設有天空廚房與高空秘境花園，提供住戶壯闊大景的頂級享受，從大直城市風景到陽明山系的層巒疊嶂，兼具隱私性與尊榮感。

這塊美地在陳瑞憲巧手之下描繪出多樣的建築內涵與豐富的空間意境，打動高端藏家，直接反映於價格，相信更以此據點延伸，讓宛如美術館的建築改變城市地景，不僅是一座傑出的地標建築，更是一座價值非凡、值得收藏的資產藝術品。

【敦仰】銷售坪數｜89/120/240坪接待會館｜台北市松山區敦化北路60巷19號貴賓專線｜02-8668-3888建築代銷｜海悅國際開發股份有限公司了解更多｜https://bit.ly/4fiWtHV